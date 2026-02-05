سونے میں بھاری گراوٹ: سونا دیڑھ لاکھ سے نیچے، چاندی کی قیمت سولہ ہزار سے نیچے، چیک کریں آج کی قیمت
گھریلو اور بین الاقوامی بازاروں میں سونے چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی، منافع بکنگ کے دباؤ کے سبب سونے چاندی میں بھاری گراوٹ آئی۔
Published : February 5, 2026 at 5:17 PM IST
نئی دہلی: گھریلو مستقبل کے بازار میں جمعرات کو سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں کمی آئی۔ جب کہ تجارت کا آغاز مثبت رجحان کے ساتھ ہوا، منافع بکنگ اور بین الاقوامی مارکیٹ میں کمزور رجحان نے بعد میں قیمتوں میں کمی کی۔
لکھنے کے وقت، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے کے مستقبل کی قیمتیں 1.49 لاکھ سے نیچے آگئیں، جب کہ چاندی تقریباً 2.52 لاکھ کے قریب ٹریڈ کر رہی تھی۔
سونا 1.5 لاکھ سے نیچے پھسل گیا
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے کے لیے بینچ مارک اپریل کا معاہدہ 1,098 کی کمی سے 1,51,948 پر کھلا۔ پچھلا بند 1,53,046 تھا۔ یہ ٹریڈنگ کے دوران تیزی سے گرا، تحریر کے وقت 3,964 سے 1,49,082 تک گر گیا۔
ٹریڈنگ کے دوران، سونا 1,51,948 کی اونچائی اور 1,48,455 کی کم ترین سطح کو چھو گیا۔ غور طلب ہے کہ پچھلے مہینے سونا 1,80,779 کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔
چاندی کی چمک ختم
چاندی کا مستقبل بھی کمزور ہونا شروع ہوا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر مارچ کا معاہدہ 10,754 کی کمی سے 2,58,096 پر کھلا۔ پچھلا بند 2,68,850 تھا۔
لکھنے کے وقت، چاندی 16،131 نیچے، 2,52,719 پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ اس مدت کے دوران، اس نے 2,58,096 کی اونچائی اور 2,52,719 کی کم ترین سطح کو چھو لیا۔ اس سال چاندی 4,20,048 روپے فی کلو گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں کمزوری
بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ کامیکس پر سونا 4,986 ڈالر فی اونس پر کھلا، لیکن بعد میں 102.90 گر کر 4,847.90 ڈالر فی اونس ہوگیا۔ پچھلے اختتامی قیمت 4,950.80 ڈالر تھی۔ اس سال سونا 5,586.20 ڈالر فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
دریں اثنا، کامیکس پر چاندی کی قیمت 87.64 ڈالر فی اونس پر کھلی، لیکن تجارت کے دوران تیزی سے گر گئی۔ لکھنے کے وقت، یہ 10.14 ڈالر گر کر 74.25 ڈالر فی اونس ہوگیا تھا۔ اس ماہ چاندی 121.79 ڈالر فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
وضاحت: واضح رہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تھوڑے تھوڑے وقت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی خریداری کریں اسی وقت کی قیمت معلوم کرکے ہی خریداری کریں۔