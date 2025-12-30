سونے کی قیمتوں میں کمی، خریداروں کی دلچسپی میں اضافہ
Published : December 30, 2025 at 11:47 AM IST
حیدرآباد: گھریلو اجناس بازار میں منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ پیر کی تیزی سے گراوٹ کے بعد، سرمایہ کاروں اور جیولرز کی جانب سے مضبوط اسپاٹ ڈیمانڈ نے قیمتی دھاتوں میں خریداری کو بحال کیا۔ اس کی عکاسی براہ راست ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر ہوئی، جہاں ابتدائی تجارت میں دونوں دھاتوں کا زبردست کاروبار ہوا۔
MCX پر سونے اور چاندی کی قیمتیں
MCX پر فروری کے لیے سونا 0.54% بڑھ کر ₹1,35,668 فی 10 گرام ہو گیا۔ چاندی کی قیمت میں اور بھی تیزی دیکھی گئی۔ مارچ کے مستقبل کے معاہدے کے لیے چاندی 3.81 فیصد بڑھ کر ₹ 2,32,970 فی کلوگرام پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق، عالمی اشارے، بہتر گھریلو طلب کے ساتھ، قیمتوں کو سہارا دیا۔
پیر کو کمی کیوں واقع ہوئی؟
اس سے قبل پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی۔ فروری کی ایکسپائری قیمت کے ساتھ سونے کی قیمت 3.5 فیصد گر کر 1,34,942 روپے فی 10 گرام پر بند ہوئی۔ مارچ کی ایکسپائری قیمت کے ساتھ چاندی کی قیمت 6.40 فیصد گر کر 2,24,429 روپے فی کلوگرام ہوگئی۔ منافع کی بکنگ اور کمزور عالمی اشارے نے سرمایہ کاروں کو اس دن فروخت کرنے پر اکسایا۔
بڑے شہروں میں آج کا سونے کا ریٹ
گڈ ریٹرن کے مطابق، 30 دسمبر کو، چنئی میں 24 قیراط سونا 1,37,460 روپے اور 22 قیراط سونا ₹ 1,26,000 فی 10 گرام میں فروخت ہو رہا تھا۔ ممبئی، کولکتہ، بنگلورو، حیدرآباد، کیرالہ اور پونے میں 24 قیراط سونے کی قیمت 1,36,200 روپے اور 22 قیراط سونے کی قیمت 1,24,850 روپے فی 10 گرام تھی۔
قومی دارلحکومت دہلی میں 24 قیراط سونا 1,36,350 روپے اور 22 قیراط سونا 1,25,000 روپے فی 10 گرام پر تجارت کر رہا ہے۔ وڈودرا اور احمد آباد میں 24 قیراط سونا ₹ 1,36,250 اور 22 کیرٹ سونا ₹ 1,24,900 فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
مستقبل کا رجحان کیا ہو سکتا ہے؟
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اسپاٹ ڈیمانڈ برقرار رہتی ہے اور عالمی منڈیوں سے مثبت اشارے ملتے ہیں تو آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مضبوطی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور فی الحال مارکیٹ کی نگرانی کریں۔