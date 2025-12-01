سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، آج کے تازہ ترین نرخ دیکھیں
سونا اور چاندی کی قیمتیں آج کم ہو گئیں، دہلی میں 24 کیرٹ سونا 1,29,960 روپے، فیڈ کی شرح سود میں کٹوتی متوقع ہے۔
Published : December 1, 2025 at 4:23 PM IST
نئی دہلی: ہفتے کے پہلے دن پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی۔ دارالحکومت دہلی میں 24 قیراط سونے کی قیمت 129,960 روپے فی 10 گرام تک گر گئی، جب کہ 22 قیراط سونے کی قیمت 119،140 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔ ممبئی میں، 24 قیراط سونے کی قیمت 129,810 روپے فی 10 گرام تھی، اور 22 قیراط سونے کی قیمت 118990روپے فی 10 گرام تھی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 24 قیراط سونے کی قیمت میں 3,980 روپے اور 22 قیراط سونے کی قیمت میں 3,650 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم، پیر کو ہونے والی معمولی کمی سے سرمایہ کاروں اور خریداروں کی نظریں مستحکم ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی دونوں عوامل سونے کی قیمتوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ دسمبر میں یو ایس فیڈرل ریزرو کی طرف سے شرح سود میں کمی کا امکان سرمایہ کاروں کو سونے جیسے محفوظ پناہ گاہوں کے اثاثوں کی نمائش میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کا آئندہ اجلاس، جو 9-10 دسمبر کو شیڈول ہے، سونے اور چاندی کی قیمتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
چاندی کی قیمت میں بھی کمی ۔
سونے کی طرح چاندی کی قیمتوں میں بھی پیر کو کمی واقع ہوئی۔ ہندوستان میں چاندی کی قیمت 184,900 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں چاندی کی قیمتوں میں 21,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں چاندی کی اسپاٹ قیمت 53.81 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہی۔
مزید پڑھیں: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، خریداری کا سنہری موقع
ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں نہ صرف مقامی مارکیٹ کے رجحانات بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات اور عالمی اقتصادی پالیسیوں سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مارکیٹ کے حالات اور عالمی اشارے پر غور کریں۔