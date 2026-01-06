سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، جانیں آپ کے شہر میں کیا ہے تازہ ترین قیمت
ایک کلو چاندی کی قیمت اب 250,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ سونے کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
Published : January 6, 2026 at 12:32 PM IST
حیدرآباد: آج چھ جنوری کو ملک کی بلین مارکیٹ میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر چاندی کی قیمتیں ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کے بہت قریب ہیں۔ پچھلے کئی سیشنوں میں اضافے کے بعد، چاندی کی قیمت ڈھائی لاکھ روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ سونے کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں، جو قیمتی دھاتوں میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔
چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ
ایم سی ایکس پر چاندی کی قیمتیں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ آج صبح تقریباً 10:10 بجے ایک کلو چاندی دو لاکھ پچاس ہزار 112 روپے پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ یہ تقریباً 4,000 روپے فی کلوگرام کے ایک دن میں اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تجارتی سیشن کے دوران، چاندی 2,48,588 روپے فی کلوگرام کی کم ترین سطح اور 2,50,723 روپے فی کلوگرام کی اونچائی کو چھو گئی۔ ماہرین کے مطابق اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو چاندی جلد ہی 29 دسمبر کو قائم کیے گئے اپنے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔
قیمتوں میں اضافے کی وجوہات
ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال، ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور محفوظ سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی مانگ نے چاندی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ الیکٹرانکس اور سولر سیکٹر جیسی صنعتوں میں چاندی کی بڑھتی ہوئی کھپت بھی قیمتوں میں اضافہ کی اہم وجہ ہے۔ اب سرمایہ کار اسے ایک بہتر طویل مدتی آپشن سمجھ رہے ہیں۔
سونے کی قیمتوں میں استحکام
چاندی کے ساتھ ساتھ آج سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ صبح 10:17 بجے، ایم سی ایکس پر سونا 380 روپے فی 10 گرام اضافے کے ساتھ 1,38,500 تک پہنچ گیا۔ آج کی ٹریڈنگ میں، سونا 138,340 روپے فی 10 گرام کی کم ترین اور 138,776 روپے فی 10 گرام کی اونچائی کو چھو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سونا بھی اپنی ریکارڈ بلندی کے بہت قریب ہے۔
ملک کے مختلف شہروں میں قیمتیں
|شہر
|سونے کی قیمت
|چاندی کی قیمت
|پٹنہ
|138,730 روپے
|249,640 روپے
|جئے پور
|138,790 روپے
|249,740 روپے
|لکھنؤ
|138,840 روپے
|249,840 روپے
|کانپور
|138,840 روپے
|249,840 روپے
|اندور
|138,950 روپے
|250,040 روپے
|بھوپال
|138,950 روپے
|250,040 روپے
|چندی گڑھ
|138,830 روپے
|250,090 روپے
|راے پور
|138,770 روپے
|249,990 روپے
شہر کے لحاظ سے سونے اور چاندی کی قیمتیں
ملک بھر کے مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی فرق ہے۔ پٹنہ میں 10 گرام سونا 138,730 روپے میں دستیاب ہے جو کہ سب سے کم ہے۔ بھوپال اور اندور میں سونا سب سے مہنگا ہے، جہاں اس کی قیمت 138,950 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔
چاندی کی بات کریں تو پٹنہ میں ایک کلو چاندی 249,640 روپے میں دستیاب ہے، جب کہ چندی گڑھ میں، اس کی قیمت 250,090 روپے فی کلو پر سب سے زیادہ پہنچ گئی ہے۔
سرمایہ کاروں کی نظر مستقبل کے رجحانات پر
بلین مارکیٹ میں اس مسلسل تیزی نے سرمایہ کاروں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بین الاقوامی سگنلز اور ملکی طلب کی بنیاد پر مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
