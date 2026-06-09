سونے اور چاندی کے خریدار قسمت میں ہیں! قیمتیں تیزی سے گر گئی ہیں، اپنے شہر کے تازہ ترین نرخ چیک کریں
عالمی دباؤ کی وجہ سے آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے دہلی اور ممبئی
Published : June 9, 2026 at 1:56 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی بلین مارکیٹ اور فیوچر مارکیٹ (MCX) میں آج، 9 جون، 2026 کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکہ کے مضبوط معاشی اعداد و شمار اور عالمی اشارے کے درمیان، دونوں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرس ایسوسی ایشن (IBJA) اور MCX کے اعداد و شمار کے مطابق، آج مارکیٹ کھلتے ہی سرمایہ کاروں کو جھٹکا لگا ہے۔
MCX پر سونا اور چاندی انتہائی سستے ہیں۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر آج ابتدائی ٹریڈنگ میں بھاری فروخت کا دباؤ دیکھا گیا۔
5 اگست کی ڈیلیوری کے لیے سونا گزشتہ سیشن میں 1,55,594 فی 10 گرام پر بند ہونے کے بعد 1,54,177 پر کھلا۔ ابتدائی تجارت کے دوران، یہ تیزی سے 2,464 سے گر کر 1,52,712 پر آ گیا۔ صبح 11:15 بجے تک، یہ 1.38 فیصد کم ہوکر 1,53,445 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جو 8,900 تک گر گئی ہے۔ ملک میں چاندی کی اوسط قیمت 2,45,960 روپے فی کلوگرام ہے۔
ملک بھر کے بڑے شہروں میں آج کی خوردہ قیمتیں
فیوچر مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے قریبی بازاروں میں قیمتیں بدل گئی ہیں۔ آج، ملک بھر میں چاندی کی اوسط خوردہ قیمت 2,45,960 فی کلوگرام کے قریب منڈلا رہی ہے۔ دریں اثناء مختلف شہروں میں 10 گرام سونے کی پرچون قیمت حسب ذیل ہے۔
خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور امریکی شرح دباؤ
مارکیٹ ماہرین کے مطابق اس گراوٹ کے پیچھے دو اہم عالمی عوامل ہیں۔
خام تیل میں اضافہ: مغربی ایشیا (مشرق وسطی) میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے عالمی افراط زر کو طویل عرصے تک بلند سطح پر رکھنے کی توقع ہے۔
امریکی اقتصادی ڈیٹا: حال ہی میں جاری کیے گئے امریکی اقتصادی اعداد و شمار توقع سے کہیں بہتر تھے۔ اس سے فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں ابتدائی کٹوتی کی توقعات کم ہوگئی ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ شرحیں طویل عرصے تک بلند رہیں گی۔ اس سے ڈالر کی مضبوطی ہوئی ہے جس سے سونے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔