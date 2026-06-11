خریدنے کا صحیح موقع! آج اچانک گر گئیں سونے کی قیمتیں، چیک کریں 22K اور 24K کی تازہ ترین قیمتیں
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور تیل کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی۔
Published : June 11, 2026 at 1:59 PM IST
نئی دہلی: عالمی جغرافیائی سیاسی تناؤ اور مالیاتی بازاروں میں اتھل پتھل کے درمیان آج گھریلو بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی۔ ایران کے خلاف حالیہ امریکی فوجی کارروائی نے مشرق وسطیٰ میں بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے عالمی افراط زر میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اجناس کی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر فروخت کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس بحران کے دوران سرمایہ کار منافع بک کر رہے ہیں۔
فیوچر مارکیٹ (MCX) میں نمایاں کمی
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر تجارتی سیشن آج تیزی سے گراوٹ کے ساتھ شروع ہوا۔ چاندی جس نے کل کے کاروباری سیشن میں معمولی اضافہ درج کیا تھا، آج تیزی سے گر گئی۔ جولائی 2026 کی ترسیل کے لیے چاندی کے مستقبل میں تیزی سے 5,012 (تقریباً 2 فیصد) کی کمی ہو کر 2,30,492 فی کلوگرام ہو گئی۔ اگست 2026 کی ڈیلیوری کے لیے سونے کے مستقبل میں بھی 1,573 (تقریباً 1 فیصد) کی نمایاں کمی دیکھی گئی، جو کہ گر کر 1,46,444 فی 10 گرام پر آ گئی۔
بڑے شہروں میں آج کی خوردہ قیمتیں (فی 10 گرام)
فیوچر مارکیٹ میں اس گراوٹ نے ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں خوردہ بازاروں کو بھی براہ راست متاثر کیا ہے۔ bullions.co.in کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر کے بڑے شہروں میں 24 قیراط اور 22 قیراط سونے کی قیمتیں درج ذیل ہیں:
دہلی: قومی دارالحکومت میں خالص سونا (24K) گر کر 1,46,970 اور زیورات کے لیے استعمال ہونے والا سونا (22K) گر کر 1,34,723 پر آ گیا۔
ممبئی اور کولکتہ: مالیاتی دارالحکومت ممبئی میں 24K سونا 1,47,270 (22K: 1,34,998) اور کولکتہ میں 24K سونا 1,47,070 (22K: 1,34,814) پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔
جنوبی ہند کے شہر: حیدرآباد اور چنئی میں قیمتیں فلیٹ رہیں، جہاں 24K سونا 1,47,550 اور 22K سونا 1,35,254 پر فروخت ہو رہا تھا۔ بنگلورو میں، 24K سونے کی قیمت 1,47,430 تھی، جب کہ ترواننت پورم میں، یہ سب سے زیادہ 1,47,720 تھی۔
خوردہ چاندی کی قیمت: آج ملک بھر کے خوردہ بازاروں میں چاندی کی اوسط قیمت 2,34,460 فی کلو گرام پر مستحکم رہی۔
مارکیٹ ماہرین کی رائے
اجناس کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مغربی ایشیا کے بحران نے سپلائی چین میں خلل پڑنے کا خدشہ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سے عالمی افراط زر میں اضافے کا خدشہ مزید گہرا ہوگیا ہے۔ امریکی ڈالر کی مضبوطی اور بلند شرح سود کے اشارے نے بھی بلین مارکیٹ کے جذبات کو کمزور کیا ہے۔ صارفین کے لیے ایک راحت یہ ہے کہ خوردہ قیمتیں فیوچر مارکیٹ کے مطابق تھوڑی سی گر گئی ہیں، حالانکہ ان قیمتوں میں اب بھی 3 فیصد جی ایس ٹی (GST) اور میکنگ چارجز شامل ہیں۔