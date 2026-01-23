سونا اور چاندی کافی مہنگے ہو گئے، 10 گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ 58 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی، جانیں اپنے شہر میں کیا ہے قیمت
آج چاندی کی قیمت 10,000 روپے بڑھ کر 3,33,549 فی کلو ہو گئی اور سونا 2,162 بڑھ کر 1,58,503 فی 10 گرام ہو گیا۔
Published : January 23, 2026 at 2:51 PM IST
نئی دہلی: پچھلے کچھ دنوں میں زبردست اضافے کے بعد، کل بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی۔ تاہم آج مارکیٹ کھلتے ہی دونوں قیمتی دھاتوں نے ایک بار پھر مضبوطی دکھائی۔ اجناس کی مارکیٹ میں آج چاندی کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی جبکہ سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
چاندی کی قیمتوں میں چھلانگ
آج ٹریڈنگ کے آغاز کے ساتھ ہی، چاندی کی قیمت میں تقریباً 10,000 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب، ایک کلو چاندی کی قیمت تقریباً 3,33,549 روپے تھی، جو کہ 6,260 روپے فی کلو کا اضافہ تھا۔ مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، چاندی اب تک 332,000 روپے فی کلوگرام کی کم ترین سطح اور 339,927 روپے فی کلوگرام کی اونچائی کو چھو چکی ہے۔
شہر کے لحاظ سے، رائے پور میں چاندی سب سے سستی بک رہی ہے، جہاں ایک کلو کی قیمت 334,860 روپے ہے۔ پٹنہ سب سے مہنگا ہے، جہاں قیمت 335,840 روپے فی کلو ہے۔ بھوپال اور اندور میں چاندی کی قیمت 335,550 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔
سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ
سونے کی قیمتوں میں بھی آج اضافہ دیکھا گیا۔ صبح تقریباً 9:50 بجے، سونے کی قیمت 2,162 روپے فی 10 گرام بڑھ کر 158,503 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں سونا اب تک 1,57,500 روپے فی 10 گرام کی کم ترین سطح اور 1,59,226 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
شہروں میں سونے کے تازہ ترین قیمت
آج تمام شہروں میں سونے کی قیمتوں میں قدرے فرق رہا۔ رائے پور میں سب سے کم قیمت 1,58,460 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد جے پور میں 1,58,530 روپے اور چندی گڑھ میں 1,58,550 روپے کی قیمت درج کی گئی۔ پٹنہ میں سونے کی سب سے زیادہ قیمت 1,58,670 روپے تھی۔ بھوپال اور اندور میں سونے کی سب سے زیادہ قیمت دیکھی گئی، جس کی قیمتیں 1,58,720 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئیں۔
سرمایہ کار مارکیٹ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں
سونے اور چاندی دونوں کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی اشارے، ڈالر کی نقل و حرکت، اور عالمی اقتصادی حالات ان کی قیمتوں پر واضح طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت حال میں سرمایہ کاروں اور خریداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور سوچ سمجھ کر خریداری یا سرمایہ کاری کے فیصلے کریں۔
