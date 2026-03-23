سونے اور چاندی کی قیمتیں دھڑام سے گریں! سونا ایک ہی دن میں دس ہزار سے زیادہ ہوا سستا، چاندی بھی ہوئی پست

مغربی ایشیا میں بحران، ڈالر کی مضبوطی کے سبب مقامی مارکیٹ میں سونے چاندی کی قیمتوں میں 7 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔

gold and silver Prices fell Down today 23 march 2026 in india check latest rate Urdu News
سونے اور چاندی کی قیمتیں دھڑام (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 23, 2026 at 5:04 PM IST

ممبئی: پیر کا دن ہندوستانی بلین مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے چونکا دینے والا دن ثابت ہوا۔ مغربی ایشیا (ایران اسرائیل) میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال اور امریکی ڈالر کی مضبوطی کے باعث مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 7 فیصد سے زائد کی زبردست گراوٹ دیکھی گئی۔ اس مندی نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو قیمتی دھاتوں سے دور کر دیا ہے اور سرمایہ کاری کے دیگر محفوظ متبادلات کی طرف تاجرین نے ذہن بنالیا۔

سونے کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ

پیر کے تجارتی سیشن کے دوران سونے کی قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ مارکیٹ کے آغاز پر، سونے کی قیمت 1,40,158 روپے فی 10 گرام رہی۔ تاہم، یہ سیشن کے دوران تیزی سے گر کر 1,29,595 کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ فی الحال، یہ 1,34,000 کے نشان کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ ایک ہی دن میں 7 فیصد سے زیادہ کی اس کمی کو حالیہ برسوں میں دیکھنے میں آنے والی سب سے اہم گراوٹ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔

چاندی بھی گر گئی

سونے کے رجحان کی عکاسی کرتے ہوئے، چاندی کی قیمتوں میں بھی زبردست کمی دیکھی گئی۔ چاندی کی قیمت 7 فیصد سے زیادہ گر گئی اور فی کلوگرام 2,09,797 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ دن کے دوران، دھات نے 1,99,643 کی کم ترین سطح کو بھی چھو لیا، جو مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔

کمی کی اہم وجوہات

مارکیٹ ماہرین کے مطابق اس کمی کے پیچھے تین بنیادی وجوہات ہیں:

مغربی ایشیا میں کشیدگی

ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعہ نے تیل کی سپلائی کو متاثر کر دیا ہے۔ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مہنگائی کے حوالے سے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ شرح سود میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مرکزی بینک بلند افراط زر کو روکنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سود کی بلند شرح سونے جیسی سرمایہ کاری کی اپیل کو کم کرتی ہے، جس سے سود نہیں ملتا۔

مضبوط امریکی ڈالر

ڈالر کی مضبوطی بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا مزید مہنگا کر دیتی ہے، جس سے اس کی مانگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔

تیل کی سپلائی میں رکاوٹ اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ

کاما جیولری کے ایم ڈی کولن شاہ کے مطابق، "تیل کی سپلائی میں رکاوٹوں نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جسے مہنگائی کے ایک بڑے محرک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نتیجتاً، شرح سود میں اضافہ متوقع ہے۔ ایک ایسی ترقی جس کا براہ راست اثر گھریلو استعمال پر پڑے گا۔" دریں اثنا، موتی لال اوسوال فنانشل سروسز کے مانو مودی نے نوٹ کیا کہ مارکیٹ اب کمی کی بجائے استحکام یا شرح سود میں اضافے کی توقع کر رہی ہے، جس سے قیمتی دھاتوں پر دباؤ جاری ہے۔

