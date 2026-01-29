سونے اور چاندی نے توڑ دیے تمام ریکارڈ، سونا دو لاکھ سے بس چند قدم دور، چاندی چار لاکھ سے تجاوز کر گئی
سونے اور چاندی کی قیمتوں نے آج 29 جنوری کو ہندوستانی بلین مارکیٹ میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔
Published : January 29, 2026 at 11:48 AM IST
نئی دہلی: ہندوستانی بلین مارکیٹ کی تاریخ میں 29 جنوری کا دن سنہرے الفاظ میں درج ہو گیا ہے۔ عالمی عدم استحکام اور سرمایہ کاروں کی بھاری خریداری کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فیوچر مارکیٹ میں چاندی کی قیمتیں پہلی بار 4 لاکھ روپے فی کلو گرام سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ سونا بھی ایک لاکھ 80 ہزار روپے فی 10 گرام کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا ہے۔
ایم سی ایکس پر چاندی کی اڑان
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج میں چاندی کے مارچ کانٹریکت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ قیمت 22,090 روپے، یا تقریباً 5.73 فیصد بڑھ کر 407,456 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چاندی کی صنعتی مانگ میں اچانک اضافے نے اسے سونے سے زیادہ پرکشش بنا دیا ہے۔
سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ
سونے نے آج سرمایہ کاروں کو بھی امیر بنا دیا۔ ایم سی ایکس پر سونا 14,586 روپے بڑھ کر 1,80,501 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی یہی صورتحال ہے، جہاں پہلی بار کامیکس پر سونا 5,600 ڈالر فی اونس سے تجاوز کر گیا۔
قیمت میں اضافے کی اہم وجوہات
مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق قیمتوں میں اس تاریخی اضافے کے پیچھے تین بڑی وجوہات ہیں۔
1- جغرافیائی سیاسی تناؤ: دنیا بھر میں جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے اور معاشی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے، سرمایہ کار سونے اور چاندی کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر ترجیح دے رہے ہیں۔
2- کمزور ڈالر: امریکی ڈالر میں کمی نے قیمتی دھاتیں سستی اور عالمی سطح پر زیادہ قابل رسائی بنا دی ہیں۔
3- مرکزی بینک کی سرگرمی: دنیا بھر کے مرکزی بینک اپنی کرنسیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے سونے کے ذخائر میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔
سالانہ ریٹرن کا تجزیہ
اس سال اب تک، چاندی کی قیمتوں میں 60 فیصد سے زیادہ کا ناقابل یقین اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ سونے کی قیمت میں تقریباً 27 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں، سونے نے بھی 2025 میں 64 فیصد کی شاندار واپسی کی ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کی مانگ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
