سونا اور چاندی کی قیمت ریکارڈ بلندی پر، 24 کیرٹ سونے کی قیمت ایک لاکھ 40 ہزار کے پار
مرکزی بینکوں کی خریداری اور عالمی غیر یقینی صورتحال سے سونا مزید مہنگا ہونے کا اندیشہ ہے۔
Published : December 27, 2025 at 10:15 AM IST
حیدرآباد: ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہورہا ہے۔ 27 دسمبر کی صبح، دارالحکومت دہلی میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت بڑھ کر 1,40,180 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ یہ ایک تاریخی بلندی سمجھی جاتی ہے۔ اس دوران 22 کیرٹ سونا 1,28,510 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ اس اضافے نے سرمایہ کاروں اور زیورات کی مارکیٹ دونوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔
ممبئی سمیت بڑے شہروں میں قیمتیں 1.40 لاکھ روپے سے زیادہ ہیں
ملک کی صنعتی راجدھانی ممبئی میں بھی سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہیں۔ ممبئی، چنئی اور کولکاتہ میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,40,003 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی، جب کہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,28,360 روپے فی 10 گرام پہنچ گئی۔ پونے اور بنگلورو میں بھی اسی طرح کی قیمتیں غالب تھیں۔
دوسرے شہروں میں تازہ ترین قیمتیں کیا ہیں؟
جے پور، لکھنؤ، چندی گڑھ اور دہلی جیسے شہروں میں 24 کیرٹ سونا 1,40,180 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ احمد آباد اور بھوپال میں یہ 1,40,080 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی طور پر ملک بھر کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں سونے کی قیمتیں اسی طرح کی بلند ترین سطح پر رہیں۔
بین الاقوامی مارکیٹ کا اثر
بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے نے نیا ریکارڈ قائم کردیا۔ سپاٹ گولڈ 4,530.42 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔ اس سال اب تک مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں تقریباً 80.24 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال اور محفوظ سرمایہ کاری کی مانگ قیمتوں میں اضافے کی اہم وجوہات میں سے ہیں۔
یہ تیزی جاری رہے گی
گولڈمین سیکس سمیت کئی ممتاز تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگلے سال سونے کی قیمت میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے۔ گولڈمین سیکس کا اندازہ ہے کہ دسمبر تک سونا 4,900 ڈالرز فی اونس تک پہنچ سکتا ہے۔ مرکزی بینکوں کی مسلسل سونے کی خریداری کو اس کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔
چاندی نے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا
سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 27 دسمبر کو چاندی 240,100 روپے فی کلوگرام کی سطح پر پہنچ گئی۔ اس سال اب تک چاندی کی قیمت میں 163.5 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی 75.63 ڈالر فی اونس کی نئی بلند ترین سطح پر ہے۔
قیمتوں میں اضافے کی اہم وجوہات
ماہرین کے مطابق مضبوط صنعتی طلب، محفوظ سرمایہ کاری کی خواہش اور عالمی سطح پر سپلائی کی کمی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجوہات ہیں۔ نتیجتاً، آنے والے وقتوں میں قیمتی دھاتوں کے مزید چمکنے کی توقع ہے۔
