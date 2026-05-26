سونے کی قیمت کم ہوئی یا پہنچی بلندی پر؟ زیورات خریدنے سے پہلے جانیں اپنے شہر کی قیمتیں
عالمی اقتصادی اشاریوں سے متاثر، گھریلو بلین مارکیٹ میں آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔
Published : May 26, 2026 at 12:41 PM IST
حیدرآباد: آج، 26 مئی، 2026، ہندوستانی بلین مارکیٹ میں 999 خالص سونے (24K سونا) کے لیے سرکاری قومی افتتاحی شرح 1,58,622 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، مقامی ٹیکسوں اور نقل و حمل کے اخراجات کی وجہ سے مختلف ریاستوں اور ملک کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں قیمتوں میں نمایاں تفاوت دیکھا گیا ہے۔ جہاں سونے کی قیمتیں آج قومی دارالحکومت دہلی میں اپنی کم ترین سطح پر ہیں، وہیں جنوبی ہندوستان کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں یہ ریکارڈ بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہیں۔
ملک کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں
سرکاری چارٹ کے مطابق، آج ملک کے سات بڑے شہروں اور میٹروپولیٹن علاقوں میں 24 کیرٹ (خالص سونا) اور 22 کیرٹ (زیورات کا سونا) کے فی 10 گرام ریٹیل ریٹس حسب ذیل ہیں:
دہلی (این سی آر ): آج قومی دارالحکومت میں سونا سب سے زیادہ سستا ہے۔ یہاں، 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,58,640 روپے ریکارڈ کی گئی ہے، اور 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,45,420 روپے فی 10 گرام ہے۔
ممبئی: ملک کی صنعتی دارالحکومت میں آج مارکیٹ مضبوط ہے۔ یہاں، 24 کیرٹ سونا 1,58,910 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور 22-کیرٹ سونا 1,45,668 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
کولکاتہ: مشرقی ہندوستان کے اس بڑے شہر میں، 24 کیرٹ سونا آج 1,58,700 روپے کی سطح پر مستحکم ہے، جبکہ 22-کیرٹ سونا 1,45,475 روپے پر کھڑا ہے۔
چنئی: جنوب کے اس بڑے شہر میں قیمتیں بلند سطح پر ہیں۔ یہاں، 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,59,290 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,46,016 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی ہے۔
بنگلورو: اس آئی ٹی ہب اور کرناٹک کی راجدھانی میں، 24-کیرٹ خالص سونا آج 1,59,040 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ 22-کیرٹ سونا 1,45,787 روپے پر چل رہا ہے۔
حیدرآباد: تلنگانہ کے اس شہر میں آج سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ یہاں، 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,59,170 روپے ہے، اور 22-کیرٹ سونے کی قیمت 1,45,906 روپے فی 10 گرام ہے۔
ترواننت پورم: کیرالہ کے اس اہم مرکز میں، سونے کی قیمتیں آج ملک میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، 24 کیرٹ سونا 1,59,310 روپے اور 22 کیرٹ سونا 1,46,034 روپے پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مضبوط صنعتی طلب کے درمیان چاندی کی قیمتیں مستحکم
سونے کے ساتھ ساتھ "سفید دھات" یعنی چاندی کی طرف مڑتے ہوئے، مارکیٹ میں اس کی صنعتی اور خوردہ طلب دونوں مسلسل مضبوط ہیں۔ ملک کے بڑے اسپاٹ بازاروں میں چاندی کی قیمت آج 2,72,750 روپے فی کلوگرام کی سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ قیمتی دھاتوں کے ماہرین کے مطابق، ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کے شعبوں سے عالمی سطح پر مضبوط صنعتی مانگ مقامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمتوں کو نچلی سطح پر مسلسل مضبوط حمایت فراہم کر رہی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ خوردہ قیمتیں اشارے ہیں اور ان میں مقامی جیولرز کی طرف سے لگائے گئے "میکنگ چارجز" (کرافٹنگ فیس) شامل نہیں ہیں، اور نہ ہی ان میں 3 فیصد گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (GST) شامل ہے۔ سرمایہ کاروں اور صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقامی جیولرز سے کراس چیک کریں یا مارکیٹ کی درست قیمتوں کے لیے انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کے ذریعہ شائع کردہ سرکاری نرخوں کا حوالہ دیں۔)
