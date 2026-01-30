سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ، کیا یہ سونا خریدنے کا صحیح موقع ہے
ہندوستانی بلین مارکیٹ میں زبردست ہلچل دیکھنے کو ملی۔ ریکارڈ بلندیوں کو چھونے کے بعد، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ آئی۔
نئی دہلی: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں جمعہ کو تیزی سے گراوٹ آئی۔ گزشتہ چند سیشنز میں زبردست اضافے کے بعد، قیمتی دھاتوں پر منافع بکنگ کا غلبہ رہا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کھلتے ہی قیمتیں گر گئیں۔ چاندی کی قیمتیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں، جبکہ سونے کی قیمتوں میں بھی تیزی سے کمی آئی۔
چاندی کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ
جمعہ کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر چاندی کی قیمت تقریباً 24,000 روپے فی کلو گرام تک گر گئی۔ پانچ مارچ کی ایکسپائری کے ساتھ سلور فیوچر گر کر 375,900 فی کلوگرام پر آ گیا۔ اس سے قبل جمعرات کو چاندی نے پہلی بار 4 لاکھ روپے فی کلوگرام کو عبور کر کے 399,893 روپے پر بند کر کے تاریخ رقم کی تھی۔
غور طلب ہے کہ 29 جنوری کو چاندی 4,20,048 روپے فی کلوگرام کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ اس ریکارڈ سطح کے مقابلے میں چاندی صرف ایک دن میں تقریباً 44,148 روپے تک گر گئی، جسے سرمایہ کار ایک دن میں نمایاں کمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
سونے کی قیمت بھی گر گئی۔ چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتوں میں بھی زبردست کمی ہوئی۔ MCX گولڈ فیوچر، جس کی میعاد 2 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، جمعہ کو کھلنے پر 8,862 کی کمی واقع ہوئی، جو 1,75,100 فی 10 گرام پر طے ہوئی۔ جمعرات کو سونا 1,83,962 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا تھا۔
سونے کی ریکارڈ سطح کے بارے میں، جمعرات کو ہی، سونے نے 1,93,096 روپے فی 10 گرام کی نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا تھا۔ اس سطح کے مقابلے میں جمعہ کو سونا تقریباً 17,996 تک گر گیا ہے۔
کمی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
ماہرین کے مطابق سونے اور چاندی میں اس تیزی سے گراوٹ کی بنیادی وجہ بھاری منافع کی بکنگ ہے۔ قیمتی دھاتوں کی قیمتیں تیزی سے نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھیں جس کے بعد سرمایہ کاروں نے منافع کی بکنگ شروع کردی۔ اس فروخت کے دباؤ نے قیمتوں کو اچانک نیچے دھکیل دیا۔
گلوبل سگنلز کا اثر
عالمی سطح پر بھی ریلیف کے کچھ آثار نظر آئے ہیں۔ ٹیرف پر مسلسل تناؤ کے باوجود، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے اقدام کی خبروں نے جغرافیائی سیاسی خدشات کو کسی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس نے محفوظ سرمایہ کاری سمجھے جانے والے سونے اور چاندی کو متاثر کیا ہے۔
مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے گریز کریں اور محتاط انداز میں سرمایہ کاری کریں۔