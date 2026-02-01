بجٹ 2026 کے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، جانیں کیا یہ خریداری کا صحیح وقت ہے؟
یکم فروری 2026 کو بجٹ کے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں بھاری گراوٹ درج کی گئی، جس سے بازار میں اتھل پتھل مچ گئی۔
Published : February 1, 2026 at 12:12 PM IST
نئی دہلی: مرکزی بجٹ سے پہلے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ درج کی گئی۔ اس کی وجہ سرمایہ کاروں کی احتیاط اور منافع بکنگ بتائی جا رہی ہے۔ دونوں قیمتی دھاتیں اتوار کو فیوچر ٹریڈنگ میں 9 فیصد تک گر گئیں، جو ان کے نچلے سرکٹ کی سطح کو ٹچ کر رہی ہیں۔ حالیہ ریکارڈ ریلی کے بعد اس کمی نے مارکیٹ کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔
سونا سستا، لوئر سرکٹ پر پھسل گیا۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) یم ای یکا پر اپریل کی ڈیلیوری کے لیے سونے کے فیوچرز میں اتوار کو زبردست فروخت دیکھنے میں آئی۔ سونا 13,711 روپے یا تقریباً 9 فیصد گر کر 1,38,634 روپے فی 10 گرام پر آگیا۔ حالانکہ یہ بعد میں یہ تھوڑا اوپر اٹھا اور فی الوقت 142200 فی تولہ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔
اس سے قبل جمعہ کو بھی سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی۔ پچھلے سیشن میں سونا 31,617 روپے یا 17.2 فیصد گر کر 1,52,345 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ جمعرات کو ہی سونا 1,93,096 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح کو چھو گیا تھا۔ اس سے مارکیٹ میں کریکشن شروع ہو گئی۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی تیزی سے کمی آئی
سونے کی طرح چاندی کی قیمتوں میں بھی زبردست کمی دیکھی گئی۔ MCX پر مارچ کے لیے چاندی کی قیمت 26,273 روپے، یا تقریباً 9 فیصد گر کر تقریباً 266,000 روپے فی کلوگرام پر آ گئی۔ اس نے چاندی کے لیے کم سرکٹ کی سطح کو بھی نشان زد کیا۔
جمعہ کو چاندی کی قیمتوں میں اور بھی تیزی سے کمی آئی۔ اس دن یہ 107,968 روپے یا تقریباً 27 فیصد گر کر 291,925 روپے فی کلوگرام پر بند ہوا۔ جمعرات کو چاندی 420,048 روپے فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
اتنی بڑی کمی کیوں؟
مارکیٹ ماہرین کے مطابق سونے اور چاندی کی قیمتوں میں یہ زبردست کمی اونچی سطح پر منافع بکنگ کی وجہ سے ہے۔ ماضی قریب میں قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا، اس لیے سرمایہ کاروں نے منافع بکنے کا انتخاب کیا۔ مزید برآں، بجٹ سے قبل غیر یقینی صورت حال اور عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ بھی قیمتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔
بجٹ سے قبل سرمایہ کار محتاط
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ پیش کر رہی ہیں۔ سرمایہ کار بجٹ سے پہلے بڑی شرط لگانے سے محتاط دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محفوظ سرمایہ کاری سمجھے جانے والے سونا اور چاندی میں بھی فروخت ہو رہی ہے۔
عالمی منڈیاں بند، گھریلو عوامل کا غلبہ
اتوار کو تعطیل کے باعث بین الاقوامی فیوچر مارکیٹس بند رہیں۔ نتیجتاً، مقامی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا انحصار مکمل طور پر مقامی عوامل اور سرمایہ کاروں کے جذبات پر تھا۔
سرمایہ کاروں کو آگے کیا کرنا چاہیے؟
مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ریکارڈ تیزی کے بعد اس طرح کی کمی عام ہے۔ تاہم بجٹ کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا یا اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔