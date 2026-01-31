سونے چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ، چاندی ایک جھٹکے میں 1.28 لاکھ روپے اور سونا 33,000 روپے سستا
چاندی کی قیمت میں ایک ہی دن میں ایک لاکھ سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔
Published : January 31, 2026 at 2:42 PM IST
حیدرآباد: قیمتی دھاتوں کی مارکیٹ میں جمعہ کو زبردست زلزلہ آ گیا۔ ریکارڈ بلندی تک پہنچنے کے بعد سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں تیزی سے گراوٹ ہوئی۔ جہاں چاندی کی قیمت ایک لاکھ روپے فی کلو گرام سے زیادہ گر گئی، وہیں سونا بھی 33،000 روپے فی 10 گرام سے زیادہ سستا ہو گیا۔
چاندی ایک ہی دن میں ایک لاکھ روپے سے زیادہ سستی
جمعرات کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر چاندی تاریخ میں پہلی بار چار لاکھ روپے فی کلو گرام کے نشان کو عبور کر گئی تھی۔ چاندی جمعرات کو 4,20,048 روپے فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر تھی، لیکن جمعہ کو فیوچر ٹریڈنگ میں بھاری گراوٹ دیکھی گئی۔
پانچ مارچ کی ایکسپائری قیمت کے ساتھ چاندی کی قیمت 2,91,922 روپے فی کلوگرام تک گر گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں دام میں 1,07,971 روپے فی کلو کی کمی ہوئی۔
چاندی اپنی بلند ترین سطح سے 1.28 روپے لاکھ تک پھسل گئی
چاندی صرف ایک دن میں اپنی ریکارڈ بلند ترین سطح سے گر کر 1,28,126 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔ تیزی سے اضافے کے بعد اس بھاری گراوٹ نے سرمایہ کاروں کو حیران کر دیا۔
سونے کی قیمتوں میں بھی زبردست گراوٹ
سونے کی قیمت میں بھی تیز گراوٹ دیکھی گئی، جس میں فی تولہ 33,000 روپے سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ ایم سی ایکس پر دو اپریل کی ایکسپائری کے ساتھ 24 کیرٹ سونا جمعرات کو 1,83,962 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا۔ جمعہ کو ٹریڈنگ کے اختتام تک، یہ 1,50,849 روپے فی 10 گرام تک گر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دن میں سونا 33,113 روپے فی 10 گرام سستا ہو گیا۔
سونا تاریخ کی بلند ترین قیمت سے 42,000 روپے گر گیا
جمعرات کو سونا 1,93,096 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد ہونے والی بھاری گراوٹ نے سونے کی قیمت کو 42,247 روپے فی 10 گرام سستا ہو گیا۔
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کی وجوہات
ماہرین کے مطابق اس نمایاں کمی کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہیں جو درج ذیل ہیں:
ریکارڈ تیزی کے بعد منافع بکنگ
30 جنوری کو تاریخی بلندی پر پہنچنے کے بعد، سرمایہ کاروں نے بھاری منافع اٹھایا۔ اس سے مارکیٹ کا دباؤ بڑھ گیا اور قیمتوں میں زبردست کمی ہوئی۔
کیون وارش اگلے فیڈرل ریزرو چیف ہوں گے
امریکہ میں فیڈرل ریزرو کے نئے چیئرمین کے طور پر کیون وارش کی نامزدگی نے ایک سخت مالیاتی پالیسی کی توقعات بڑھا دی ہیں۔ اس سے ڈالر مضبوط ہوا اور سونا چاندی کمزور ہوا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کیون وارش کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عظیم قرار دیا اور کہا کہ وہ سرمایہ کاروں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کیون وارش اس سے قبل فیڈرل ریزرو گورنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسے مہنگائی کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔
کیون وارش کے اگلے فیڈرل ریزرو چیف بننے کی خبر کے بریک ہوتے ہی ڈالر انڈیکس مضبوط ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد سرمایہ کاروں نے قیمتی دھاتوں سے رقم نکال کر اسے اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر میں لگانا شروع کر دیا۔ وہیں چاندی کے تعلق سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سونے سے زیادہ غیر مستحکم ہوتی ہے۔ چاندی میں ریکارڈ تیزی کے بعد بھاری منافع وصول دیکھنے کو ملی۔
مارکیٹ کی عام اصلاح
تیزی سے اضافے کے بعد اس طرح کی کمی کو بازار کی عام اصلاح سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
وائٹوک کیپٹل کی رپورٹ کے مطابق، سونے اور چاندی کا تناسب 80:1 کے 10 سالہ اوسط کے مقابلے میں گر کر 46:1 پر آ گیا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تناسب 50 سے نیچے آتا ہے تو چاندی سونے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرتی ہے۔
آگے کیا ہے؟
ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد بازی کے فیصلوں سے گریز کریں اور مارکیٹ کی سمت واضح ہونے تک محتاط رہیں۔
