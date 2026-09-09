سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، 24 قیراط سونا 1.53 لاکھ روپے سے تجاوز کرگیا
آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے،10 گرام سونے اور ایک کلوگرام چاندی کے تازہ ترین نرخ ملاحظہ کریں۔
Published : September 9, 2026 at 3:32 PM IST
حیدرآباد: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گزشتہ کمی کے بعد آج معمولی تیزی دیکھی گئی۔ بدھ، 9 ستمبر کو سونے اور چاندی کے نرخوں میں اچانک اضافہ ہوا۔ انڈین بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 24 قیراط سونے کی قیمت 1,53,250 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی، جبکہ چاندی 2,39,340 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔
سونے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ
IBJA کے اعداد و شمار کے مطابق، آج سونے کی قیمت میں گزشتہ نرخ کے مقابلے میں 100 روپے فی 10 گرام کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سونے کی قیمت 1.53 لاکھ روپے کی سطح سے اوپر برقرار ہے۔ فیصد کے لحاظ سے سونے کی قیمت میں تقریباً 0.07 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ پر خریداروں اور سرمایہ کاروں کی نظر رہتی ہے۔ شادی بیاہ، تہواروں اور سرمایہ کاری کے لیے سونے کی طلب برقرار رہتی ہے۔ ایسے میں قیمتوں میں معمولی اضافہ بھی بڑی خریداری کرنے والے صارفین کے بجٹ پر اثر ڈال سکتا ہے۔
چاندی بھی ہوئی مہنگی
سونے کے ساتھ چاندی کی قیمت میں بھی آج اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق، چاندی 2,39,340 روپے فی کلوگرام کے نرخ پر کاروبار کر رہی ہے۔ گزشتہ قیمت کے مقابلے میں چاندی 210 روپے فی کلوگرام مہنگی ہوئی ہے۔ اس کی قیمت میں تقریباً 0.09 فیصد کا اضافہ درج کیا گیا۔
چاندی کا استعمال زیورات بنانے کے علاوہ صنعتی شعبے میں بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت پر گھریلو طلب کے ساتھ ساتھ عالمی بازار کی سرگرمیوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔
بڑے بھارتی شہروں میں آج سونے کی قیمت
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف بڑے شہروں میں 24 قیراط اور 22 قیراط سونے کی خوردہ قیمتیں درج ذیل رہیں۔
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زیورات خریدتے وقت ان باتوں کا رکھیں خیال
IBJA کی جانب سے جاری کردہ بلین ریٹ اور بازار میں زیورات کی حتمی فروخت کی قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زیورات خریدتے وقت صارف کو سونے کی قیمت کے علاوہ جی ایس ٹی (GST) اور میکنگ چارجز بھی ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے زیورات کی دکان پر بننے والا حتمی بل IBJA کے بتائے گئے نرخ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔