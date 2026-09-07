سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، 24 قیراط سونا 1.52 لاکھ روپے فی 10 گرام
بھارتی صرافہ بازار میں ہفتے کے پہلے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی ۔
Published : September 7, 2026 at 12:15 PM IST
حیدرآباد: بھارتی صرافہ بازار میں آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ عالمی بازاروں سے ملنے والے کمزور اشاروں اور گھریلو سطح پر سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع وصولی کے باعث آج صبح ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج اور انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن دونوں پر قیمتی دھاتیں سرخ نشان کے ساتھ کھلیں۔
آئی بی جے اے کے مطابق آج 24 قیراط خالص سونے کی اسپاٹ قیمت 1,52,880 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سیشن کے مقابلے میں 460 روپے کی کمی ہے۔ وہیں صنعتی طلب میں سست روی کے باعث چاندی کی قیمت پر بھی دباؤ دیکھا گیا۔ بازار میں چاندی کی قیمت 2,36,770 روپے فی کلوگرام کی سطح پر کھلی، جس میں 400 روپے کی معمولی کمی درج کی گئی۔
خالصیت کے لحاظ سے قیمتیں
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری صبح کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مختلف خالصیت کے سونے کے بینچ مارک ریٹس یہ ہیں:
24 قیراط سونا (999 خالصیت): 1,52,880 روپے فی 10 گرام
22 قیراط سونا (916 خالصیت): 1,40,040 روپے فی 10 گرام
18 قیراط سونا (750 خالصیت): 1,14,660 روپے فی 10 گرام
فائن چاندی (999 خالصیت): 2,36,770 روپے فی کلوگرام
بڑے بھارتی شہروں میں آج سونے کی قیمت
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف بڑے شہروں میں 24 قیراط اور 22 قیراط سونے کی خوردہ قیمتیں درج ذیل رہیں۔
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ
مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور خام تیل کی قیمتوں میں تیزی کموڈیٹی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ سرمایہ کاروں کی نظریں فیڈرل ریزرو کی آئندہ میٹنگ پر ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے باعث فیڈرل ریزرو شرحِ سود میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافے کے بعد دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔
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ماہرین کی رائے
مارکیٹ کے بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ فی الحال سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، لیکن طویل مدت میں ان میں مضبوطی برقرار رہ سکتی ہے۔ گولڈمین سیکس سے لے کر رابرٹ کیوساکی تک کئی ماہرین بھی سونے اور چاندی کے حوالے سے ایسی ہی پیش گوئیاں کر چکے ہیں۔