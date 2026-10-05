سونے اور چاندی کے خریداروں کے لیے بڑی خبر، قیمتوں میں بھاری گراوٹ
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق آج سونے کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
Published : October 5, 2026 at 11:54 AM IST
حیدرآباد: اگر آپ تہواروں یا شادیوں کے سیزن سے قبل سونا یا چاندی خریدنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے راحت کی خبر ہے۔ آج گھریلو بازار میں سونے اور چاندی، دونوں کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق آج سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جبکہ چاندی کی قیمت میں بھی معمولی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔
سونا 1,400 سستا، چاندی کی قیمت میں بھی کمی
بازار کے ماہرین کے مطابق بین الاقوامی سطح پر کمزور اشاروں اور منافع وصولی کے باعث آج گھریلو صرافہ بازار دباؤ میں رہا۔ آئی بی جے اے کے تازہ ترین نرخوں کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت میں آج 1,400 یعنی 0.93 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس گراوٹ کے بعد سونے کی قیمت 1,49,170 فی 10 گرام ہوگئی ہے۔
وہیں سونے کے ساتھ چاندی کی چمک بھی آج کچھ ماند پڑی ہے۔ ایک کلوگرام چاندی کی قیمت میں 410 یعنی 0.18 فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے۔ اس معمولی گراوٹ کے بعد چاندی 2,26,220 فی کلوگرام کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔
ماہرین کی کیا رائے ہے؟
کموڈیٹی مارکیٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی بازاروں میں ڈالر کی مضبوطی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں معمولی ٹھہراؤ کے باعث صرافہ بازار میں یہ گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے شادیوں کے سیزن کے پیش نظر گھریلو مانگ میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
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ایسے میں خوردہ خریداروں کے لیے موجودہ گراوٹ کو خریداری کے ایک اچھے موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نوٹ: آئی بی جے اے کی جانب سے جاری کیے جانے والے یہ نرخ ٹیکس اور میکنگ چارجز کے بغیر ہوتے ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں مقامی جیولرز کے میکنگ چارجز اور جی ایس ٹی کی وجہ سے سونے اور چاندی کی خوردہ قیمتوں میں معمولی فرق ہوسکتا ہے۔