سونا اور چاندی پھر ہوا سستا، کیا یہ خریداری کا صحیح موقع ہے؟ جانیے تازہ ترین قیمتیں
پرافٹ بکنگ اور مضبوط ڈالر کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ چاندی 2.67 لاکھ اور سونا 1,60,046 تک پہنچ گیا۔
Published : March 13, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی بلین مارکیٹ میں جمعہ کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی رہی۔ کچھ عرصے کے لیے ریکارڈ بلندیوں کو چھونے کے بعد، سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کی بکنگ اور امریکی ڈالر کی مضبوطی کی وجہ سے قیمتوں میں قدرے کمی ہوئی۔ تاہم، عالمی غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی تناؤ بھی نچلی سطح پر قیمتوں کو سہارا دے رہے ہیں۔
مارکیٹ کا اسٹیٹس (حیثیت): MCX ڈیٹا
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے اور چاندی کے مستقبل کی قیمتوں میں جمعہ کی صبح کمی واقع ہوئی۔ صبح تقریباً 11:10 بجے، MCX گولڈ اپریل فیوچر 0.14 فیصد کم ہو کر 1,60,046 فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ MCX سلور مئی فیوچر 0.19 فیصد گر کر 2,67,448 فی کلوگرام پر آ گیا۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ کمی ایک قلیل مدتی اصلاح ہے، کیونکہ قیمتیں حال ہی میں اپنی ہمہ وقتی بلندیوں پر پہنچ گئی ہیں۔
قیمت کے دباؤ کی اہم وجوہات
ڈالر کی طاقت: امریکی ڈالر انڈیکس 0.07 فیصد بڑھ کر 99.81 پر پہنچ گیا۔ ایک مضبوط ڈالر دیگر کرنسیوں کے حاملین کے لیے سونا مزید مہنگا کر دیتا ہے، جس سے اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔
منافع کی بکنگ
حالیہ تیزی کے بعد، سرمایہ کاروں نے اپنے منافع کو محفوظ بنانے کے لیے فروخت کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سونا 'قلیل مدتی اصلاحی مرحلے' میں داخل ہو گیا ہے۔
ایکویٹی مارکیٹ میں کمزوری
عالمی اسٹاک مارکیٹس میں کمی کے باعث سونے کی قیمتیں بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ سرمایہ کار اکثر نقصانات کو پورا کرنے اور مارجن کالز کو پورا کرنے کے لیے اپنے سونے کے ہولڈنگز فروخت کرکے نقد رقم اکٹھا کرتے ہیں۔
قیمتوں کی حمایت کرنے والے عوامل
اگرچہ قیمتوں میں قدرے کمی آئی ہے، لیکن امریکہ-ایران اور امریکہ-اسرائیل تنازعات کی وجہ سے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سونے کی مانگ مضبوط ہے۔ مزید برآں، آبنائے ہرمز میں جاری ناکہ بندی کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں بلند ہیں۔ برینٹ کروڈ 99.99 ڈالر فی بیرل کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، جس سے افراط زر کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ سونا عام طور پر بلند افراط زر کے دوران سب سے محفوظ ہیجنگ اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔