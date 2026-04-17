مغربی ایشیا میں تناؤ میں کمی کا اثر۔۔عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں دو فیصد تک کی گراوٹ
ممکنہ جنگ بندی کی اطلاعات کے درمیان عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت 2 فیصد گر کر 98 ڈالر سے نیچے آگئی ہیں۔
Published : April 17, 2026 at 12:41 PM IST
ممبئی: بین الاقوامی خام تیل مارکیٹ سے جمعہ کو راحت کی خبر آئی ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے خاتمے کی امیدوں کے درمیان خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 2 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ ایران-امریکہ اسرائیل تنازعہ 28 فروری کو شروع ہوا تھا، جس نے توانائی کی فراہمی کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش کو جنم دیا تھا۔
قیمت میں اتار چڑھاؤ
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، برینٹ کروڈ فیوچر میں ایک فیصد سے زیادہ کی کمی آئی ہے، جو فی بیرل 97.99 امریکی ڈالر کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی۔ دریں اثنا، یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کروڈ تقریباً دو فیصد کم ہو کر 92.91 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ کمی پچھلے سیشن کے متضاد ہے، جب برینٹ کروڈ 5 فیصد اضافے کے ساتھ 99.39 ڈالر پر بند ہوا تھا۔
ہندوستانی مارکیٹ کا رخ کرتے ہوئے، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر خام تیل کی قیمتوں میں 2.6 فیصد تک کی زبردست کمی دیکھی گئی، جو 8,625 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔
امن کی کوششوں سے مارکیٹ پر امید
تیل کی قیمتوں میں اس نرمی کی بنیادی وجہ امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہے۔ امریکی صدر نے یہ اشارہ بھی دیا کہ تہران نے آئندہ 20 سال تک جوہری ہتھیار نہ رکھنے کی پیشکش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر امن کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تشدد ختم کرنے اور امن قائم کرنے کا وقت آگیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ بہت قریب ہے۔
اسٹاک مارکیٹ میں ملے جلے رجحانات
خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں ملے جلے رجحانات دیکھنے مل رہے ہیں۔ ہندوستان کے بینچ مارک انڈیکس سینسیکس اور نفٹی جمعہ کو فلیٹ کھلے۔ ایشیائی مارکیٹوں میں ایک فیصد تک کی کمی دیکھی گئی، جب کہ وال اسٹریٹ پر، نیس ڈیک اور ایس اینڈ پی 500 معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔
مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، تو تیل کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں مزید کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
