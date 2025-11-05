کریڈٹ کارڈ لیٹ فیس سے چھٹکارا! آر بی آئی کے نئے اصول سے صارفین کو ہوگا فائدہ
بینک اب لیٹ فیس وصول کرنے سے پہلے صارفین کومطلع کریں گے،اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع ایک ماہ قبل دینی ہوگی۔
Published : November 5, 2025 at 9:16 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہیں اور لیٹ فیس سے پریشان ہیں تو اب آپ کو راحت دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ آر بی آئی کے نئے کریڈٹ کارڈ رہنما خطوط کے تحت، لیٹ فیس 2025 میں اہم تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سے کریڈٹ کارڈ کے صارفین کو کافی فائدہ ہوگا۔
نئے قوانین کے مطابق بینک کارڈ ہولڈرز سے بہت زیادہ لیٹ فیس وصول کرتے تھے۔ تاہم، وہ اب ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ فیسیں محدود اور شفاف ہوں گی۔ کارڈ ہولڈرز کو ادائیگی کے بعد کم از کم تین دن کی رعایتی مدت ملے گی، جس کے اندر ان سے لیٹ فیس نہیں لی جائے گی۔ مزید برآں، لیٹ فیس کی رقم بقایا بیلنس کے متناسب ہے، غیر معقول یا ضرورت سے زیادہ فیسوں کو روکتی ہے۔
لیٹ فیس کی حد اور شفافیت میں اضافہ
قواعد کے مطابق اب بینک لیٹ فیس وصول کرنے سے پہلے صارفین کو مطلع کریں گے۔ کسی بھی فیس کی تبدیلی کو بھی ایک ماہ پہلے ظاہر کرنا ہوگا۔ آن لائن لین دین کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے دو عنصری تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
ان تبدیلیوں کا مقصد کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کو غیر ضروری فیسوں اور جرمانے سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے مالی تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے۔ ان اصولوں کا فائدہ اٹھا کر، صارفین لیٹ فیس سے بچ سکتے ہیں اور ادائیگی کا بہتر نظم و ضبط تیار کر سکتے ہیں۔
ادائیگیوں کی سادگی اور حفاظت
ان نئے قوانین سے ہندوستانی کارڈ ہولڈرز کو مالی دباؤ سے راحت ملنے کی امید ہے۔ وہ کریڈٹ سکور کی حفاظت کو بھی مضبوط کریں گے۔ اس تبدیلی سے لاکھوں ہندوستانیوں کو اپنے کریڈٹ کارڈز کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملے گی۔
لیٹ فیس سے کیسے بچا جائے؟
صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اپنے کریڈٹ کارڈ کے بل چیک کریں، وقت پر مکمل ادائیگی کریں، اور اگر ممکن ہو تو خودکار ادائیگیاں ترتیب دیں۔اس سے لیٹ فیس سے بچیں گے اور کریڈٹ اسکور بھی بہتر ہوگا۔
آر بی آئی کی یہ تبدیلیاں کریڈٹ کارڈ کے صارفین کے لیے سستی اور محفوظ مالیاتی اختیارات پیدا کرتی ہیں، جس سے وہ لیٹ فیس کے بوجھ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے اخراجات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔