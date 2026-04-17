گوتم اڈانی بن گئے ایشیا کے امیر ترین شخص، مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر حاصل کی ٹاپ پوزیشن
92.6 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ، گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر ایشیا کے امیر ترین فرد بن گئے ہیں۔
Published : April 17, 2026 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: 17 اپریل 2026 ہندوستانی صنعتی شعبے کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی ایک بار پھر ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ 'بلومبرگ بلینیئرز انڈیکس' کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، گوتم اڈانی نے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر یہ اعزاز حاصل کیا۔
نیٹ مالیت میں زبردست اضافہ
رپورٹ کے مطابق، گوتم اڈانی کی کل مالیت 92.6 بلین ڈالر تک بڑھ گئی ہے، جس سے وہ عالمی سطح پر 19ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ دریں اثنا، مکیش امبانی 90.8 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ عالمی درجہ بندی میں 20ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ جمعرات کے تجارتی سیشن کے دوران اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے حصص میں زبردست تیزی نے صرف ایک ہی دن میں ان کی دولت میں 3.56 بلین ڈالر کا اضافہ کیا۔
مارکیٹ کے رجحانات اور اہم عوامل
اڈانی گروپ کی فلیگ شپ کمپنیوں کے حصص، جیسے کہ اڈانی ٹوٹل گیس، اڈانی پورٹس اور اڈانی پاور نے مضبوطی دکھانا جاری رکھا، جمعہ کو بھی انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے دوران 3 فیصد تک اضافہ ہوا۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بنیادی ڈھانچے اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں گروپ کی اسٹریٹجک توسیع نے سرمایہ کاروں کا اعتماد جیت لیا ہے۔ اس کے برعکس، ریلائنس انڈسٹریز کی کارکردگی اور موجودہ عالمی مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، مکیش امبانی کی مجموعی مالیت میں اس سال اب تک 16.9 بلین ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
عالمی دولت کی فہرست کی حیثیت
عالمی سطح پر، ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک 656 بلین ڈالر کی زبردست مالیت کے ساتھ سرفہرست ہیں۔ ان کے بعد گوگل کا لیری پیج (286 بلین ڈالر) اور ایمیزون کے جیف بیزوس کا نمبر آتا ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ 2026 کا آغاز دنیا کے بہت سے ارب پتیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ برنارڈ ارنالٹ کو اس سال اب تک دولت میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جنہیں 44 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔
ہندوستانی صنعت کاروں کا غلبہ
اڈانی اور امبانی کے علاوہ ہندوستانی صنعت کے دیگر اسٹالورٹس بھی عالمی فہرست میں مضبوط مقام رکھتے ہیں۔ اسٹیل میگنیٹ لکشمی متل 36.9 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ 62ویں نمبر پر ہیں، جب کہ ایچ سی ایل (HCL) کے شیو نادر 70ویں نمبر پر ہیں۔ ساوتری جندال ملک کی سب سے امیر ترین خاتون ہیں اور عالمی سطح پر 73ویں نمبر پر ہیں۔ ان کی مجموعی مالیت 32.7 بلین ڈالر ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اڈانی اور امبانی کے درمیان موجودہ دولت کا فرق محض 1.8 بلین ڈالر ہے۔ نتیجتاً، آنے والے ہفتوں میں مارکیٹ کی نقل و حرکت پر منحصر ہے، سرفہرست مقام کی دوڑ مزید دلچسپ ہو سکتی ہے۔