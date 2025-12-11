سال 2026 کے عوامی تعطیلات کی مکمل فہرست، جانیں آپ کو کب کب ملیں گی چھٹیاں
حکومت نے 2026 کے عوامی تعطیلات کا کیلنڈر جاری کیا ہے، آیئے آپ کو بتاتے ہیں نئے سال 2026 میں کتنی تعطیلات ملنے والی ہیں۔
حیدرآباد: سال 2025 اب اپنے آخری مراحل میں ہے اور لوگ نئے سال 2026 کی استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دریں اثنا ، مرکزی حکومت نے آنے والے سال کے لئے سرکاری تعطیلات کا کیلنڈر 2026 جاری کیا ہے۔ ہر سال کی طرح ، یہ کیلنڈر محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ (ڈی او پی ٹی) کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے تاکہ سرکاری دفاتر، ملازمین اور ادارے سال کے آغاز سے ہی اپنے کام ، تعطیلات اور پروگراموں کی منصوبہ بندی کا اہتمام کرسکیں۔
اس کیلنڈر میں دو قسم کی تعطیلات شامل ہیں
1- لازمی (Gazetted Holidays)
2- اختیاری (Restricted Holidays)
2026 میں دونوں اقسام کی تعطیلات کو انتہائی منظم انداز میں ترتیب دیا گیا ہے ، تاکہ ملازمین کو نہ صرف تہواروں کا فائدہ ملے گا ، بلکہ کئی مواقع پر لمبا ویکنڈ بنانے کا موقع ملے گا۔
2026 کی لازمی (گزٹڈ) تعطیلات کی تفصیلی فہرست
حکومت نے سال 2026 کے لئے 17 بڑی عوامی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں قومی تہواروں کے ساتھ ساتھ بہت سے بڑے تہوار شامل ہیں۔
26 جنوری ، پیر - یوم جمہوریہ
4 مارچ ، بدھ۔ ہولی
21 مارچ ، ہفتہ-عید الفٹر
26 مارچ ، جمعرات۔ رام نومی
31 مارچ ، منگل - مہاویر جینتی
3 اپریل ، جمعہ۔ گڈ فرائیڈے
یکم مئی ، جمعہ۔ بدھ پورنیما
27 مئی ، بدھ - عیدالاضحیٰ
26 جون ، جمعہ۔ محرم
15 اگست ، ہفتہ۔ یوم آزادی
26 اگست ، بدھ-عید میلاد النبی
4 ستمبر ، جمعہ۔ جنم اشٹھمی
2 اکتوبر ، جمعہ۔ گاندھی جینتی
20 اکتوبر ، منگل - دسہرہ
8 نومبر ، اتوار - دیوالی
24 نومبر ، منگل - گرو نانک جینتی
25 دسمبر ، جمعہ۔ کرسمس
ان تعطیلات کے دوران ملک بھر میں مرکزی حکومت کے دفاتر مکمل طور پر بند رہیں گے۔
اختیاری (Restricted Holidays) تعطیلات کی مکمل فہرست
اختیاری تعطیلات وہ تعطیلات ہیں جن کو ملازمین اپنی ذاتی ، مذہبی یا ثقافتی ضروریات کے مطابق منتخب کرسکتے ہیں۔ اس طرح کی تعطیلات کی ایک تفصیلی فہرست 2026 میں جاری کی گئی ہے ، جس میں بنیادی طور پر شامل ہیں:
نیا سال - یکم جنوری
حضرت علی کی سالگرہ - 3 جنوری
مکر سنکرانتی / پونگل / بیہو - 14 جنوری
بسنٹ پنچمی - 23 جنوری
گرو رویوی داس جینتی - یکم فروری
سوامی دیانند جینتی - 12 فروری
مہاشیوراتری - 15 فروری
شیواجی جینتی - 19 فروری
ہولیکا دہن/دول یاترا - 3 مارچ
گڈی پاوڈا / اوگادی - 19 مارچ
جمعتہ الوداع- 20 مارچ
ایسٹر - 5 اپریل
بیساکھی/بیہو - وسط اپریل
رابندر ناتھ ٹیگور جینتی - 9 مئی
رتھ یاترا - 16 جولائی
پارسی نیا سال - 15 اگست
اونم - 26 اگست
رکشابندھن - 28 اگست
گنیش چترتھی - 14 ستمبر
نوراتری سپت می سے نومی - 18 سے 20 اکتوبر
والمیکی جینتی - 26 اکتوبر
کروا چوت - 29 اکتوبر
نارک چتورداشی - 8 نومبر
گووردھن پوجا - 9 نومبر
بھائی دوج - 11 نومبر
چھٹ پوجا - 15 نومبر
گرو تیگ بہادر شہادت کا دن - 24 نومبر
حضرت علی کی سالگرہ - 23 دسمبر
کرسمس کی شام - 24 دسمبر
ملازمین ان میں سے انتخاب کرسکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق چھٹی لے سکتے ہیں۔
نئے سال میں راحت اور سہولت
حکومت کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر سے یہ بات واضح ہے کہ 2026 میں ملازمین کو بہت زیادہ مواقع پر طویل آرام کرنے ، سفر کرنے یا خاندانی وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ لازمی اور اختیاری دونوں تعطیلات کی ایک جامع فہرست آنے والے سال کو مزید قابل انتظام اور منصوبہ بند کرنے میں مدد کرے گی۔
