عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے کے باوجود فوری طور پر پٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتیں: سریش گوپی
سریش گوپی نے ریاستی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہاکہ ایندھن کی قیمتوں اضافہ کے بعد کسی ریاست نے اپنے محصولات میں کمی نہیں کی۔
Published : June 18, 2026 at 12:16 PM IST
ترواننتاپورم : مرکزی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت سریش گوپی نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے کے باوجود بھارت میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فوری طور پر کم نہیں کی جا سکتیں کیونکہ اس عمل سے کئی تکنیکی اور تجارتی عوامل وابستہ ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سستا خام تیل پہلے خلیجی ممالک سے آبنائے ہرمز کے راستے بھارت پہنچے گا، اس کے بعد ہی اس کا اثر مقامی مارکیٹ میں نظر آ سکے گا۔
ان کے مطابق حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل غیر معمولی دباؤ کا شکار رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی ترسیل کے عمل میں وقت لگے گا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ حالیہ ایندھن قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر تقریباً 3.94 روپے فی لیٹر کے برابر ہے، لیکن صرف عالمی قیمتوں میں کمی کی بنیاد پر اسے فوری واپس نہیں لیا جا سکتا۔
انہوں نے بتایا کہ فروری میں مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کے بعد تیل کی عالمی منڈی شدید متاثر ہوئی اور اس کے مالی اثرات کو کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے بڑی حد تک خود بوجھ برداشت کیا۔ ان کے مطابق حکومت کو تقریباً 12 ہزار کروڑ روپے کے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
سریش گوپی نے ریاستی حکومتوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ایندھن کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو کسی ریاست نے اپنے محصولات یا ٹیکس میں کمی نہیں کی، جبکہ مرکزی حکومت نے عوام پر اضافی بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ’’مرکزی حکومت کو بھی ملک چلانا ہے اور تیل کمپنیوں کو بھی زندہ رہنا ہے، اس لیے تمام فیصلے زمینی حقائق کو مدنظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔‘‘
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کیرالا میں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) کے قیام کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ضابطوں اور طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق ایمس کا قیام کسی بازار میں جگہ خریدنے جیسا آسان عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو پہلے ممکنہ مقامات کی فہرست مرکزی کمیٹی کو فراہم کرنا ہوگی، جس کے بعد تکنیکی اور انتظامی جائزہ لے کر حتمی مقام کا انتخاب کیا جائے گا۔
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سریش گوپی نے مزید بتایا کہ اگرچہ ریاستی وزیر صحت نے ان سے رابطے کی بات کہی ہے، لیکن انہیں اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ دعوت یا تجویز موصول نہیں ہوئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اتار چڑھاؤ، مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے حالات مستقبل میں بھارت میں ایندھن کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہو سکتے ہیں۔