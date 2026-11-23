ایف ایس ایس اے آئی نے غیر محفوظ پیکڈ پینے کے پانی کے معاملے پر بسلیری کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے
ایف ایس ایس اے آئی نے بسلیری کے پیک شدہ پینے کے پانی کا ایک نمونہ غیر محفوظ پایا۔
Published : November 23, 2026 at 10:27 AM IST
نئی دہلی: فوڈ ریگولیٹر، 'فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا 'بسلیری انٹرنیشنل کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جانچ کے دوران بسلیری کے پانی کا ایک نمونہ 'غیر محفوظ' پایا گیا تھا۔
اتوار کے روز فسائی نے بتایا کہ اس نے بسلیری انٹرنیشنل کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ ان کے پیک شدہ پینے کے پانی کا ایک نمونہ 'غیر محفوظ' قرار دیا گیا ہے۔سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے فسائی نے اعلان کیا کہ اس نے 'غیر محفوظ پیک شدہ پینے کے پانی' کے معاملے پر 'بسلیری انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ' کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔
تجزیے کے لیے بسلیری انٹرنیشنل سے 'پیک شدہ پینے کے پانی کا ایک نمونہ لیا گیا تھا۔ ریگولیٹر نے کہا، یہ نمونہ برومیٹ کے لیے مقرر کردہ حدود پر پورا نہیں اترا، اور اسے 'فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ، 2006' کے تحت 'غیر محفوظ' قرار دیا گیا ہے۔
ریگولیٹر نے مزید کہا کہ کمپنی کی اپیل کے بعد نمونے کو ریفرل فوڈ لیبارٹری کو بھیجا گیا، جس نے اسے پولی نیوکلیئر ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کی وجہ سے 'غیر محفوظ' بھی قرار دیا۔ لیبارٹری کے تجزیے میں قانون کے تحت 'غیر محفوظ خوراک' سے متعلق خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا۔ نتیجتاً، فسائی نے ایف ایہس ایس ایکٹ، 2006 کے تحت بسلری انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹیٹ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، فسائی نے اعلان کیا کہ اس نے وسنت مسالا پرائیویٹ سمیت کئی دیگر کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کو بھی منظوری دے دی ہے۔ ٹیٹ بیٹ فوڈ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، میمانسا انڈسٹریز، اور آشا کنفیکشنری۔
ریگولیٹر نے ضابطوں کی عدم تعمیل پر ارمی لائف سائنسز ایل ایل پی اور گور آیورویدک اسٹور کے لائسنس کو معطل کر دیا ہے۔ مزید برآں، فسائی نے آشا کنفیکشنری کے خلاف پروڈکٹ واپس منگوانے کا آرڈر جاری کیا ہے۔
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کمپنی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پہلے سے پیک شدہ چاکلیٹ سے بھری کوکیز کو واپس لے، کیونکہ وہ غیر محفوظ پائی گئیں۔ موجودہ کیلنڈر سال کے دوران، FSSAI نے فوڈ بزنس آپریٹرز اور ای کامرس کمپنیوں کے خلاف اپنی نفاذی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ ریگولیٹر نے انرجی ڈرنکس اور الکوحل والے مشروبات بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔