پریا گولڈ بسکٹ میں مویشیوں کا چارہ ملا، ڈوڈلا ڈیری کے دودھ میں ڈیٹرجنٹ؛ FSSAI کی قانونی کارروائی شروع
ایف ایس ایس اے آئی (FSSAI) نے تصدیق کی ہے کہ ان کمپنیوں کی مصنوعات میں انسانی صحت کے لیے خطرناک عناصر پائے گئے ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 1:34 PM IST
نئی دہلی: ملک کے اعلیٰ ترین غذائی نگران ادارے، 'فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا' (FSSAI) نے تین بڑی فوڈ کمپنیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان میں مشہور 'پریا گولڈ' (Priyagold) بسکٹ بنانے والی کمپنی سوریا فوڈ اینڈ ایگرو لمیٹڈ، ڈوڈلا ڈیری اور یو آئی آر آرگینک فوڈز شامل ہیں۔
ایف ایس ایس اے آئی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کمپنیوں کی مصنوعات میں انتہائی سنگین خامیاں اور انسانی صحت کے لیے خطرناک اجزا پائے گئے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دی گئی ہے۔
FSSAI has initiated legal proceedings for prosecution against M/s Surya Food & Agro Ltd. (Priyagold Biscuits), M/s Dodla Dairy Limited, and M/s Ueir Organic Foods Pvt Ltd for serious food safety violations. 1(2) #FSSAINotice https://t.co/xokBtvH2OZ— FSSAI (@fssaiindia) October 17, 2026
پریا گولڈ بسکٹ میں ملا گائے بھینسوں کا چارہ
ایک صارف کی شکایت کے بعد جب FSSAI کی ٹیم نے سوریا فوڈ اینڈ ایگرو لمیٹڈ کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کا اچانک معائنہ کیا تو وہاں چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ کمپنی اپنے پریا گولڈ بسکٹ میں فائبر کی مقدار بڑھانے کے لیے 'کیٹل فیڈ بران' (مویشیوں کو کھلایا جانے والا چوکر) بطور خام مال استعمال کر رہی تھی۔
مائننگ ٹیم کو پلانٹ میں چوکر سے بھری ایسی بوریاں ملیں جن پر صاف لکھا تھا کہ یہ انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ پلانٹ میں صفائی ستھرائی کی شدید کمی، کیڑے مکوڑوں پر کنٹرول نہ ہونا، خام مال کی غلط دیکھ بھال اور ملازمین کی ذاتی صفائی میں بڑی لاپرواہی پائی گئی۔ FSSAI نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پہلے کمپنی کا لائسنس معطل (سسپینڈ) کیا تھا اور اب عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔
ڈوڈلا ڈیری کے فل کریم دودھ میں ملا ڈیٹرجنٹ اور کاسٹک سوڈا
جنوبی انڈیا کے بڑے ڈیری برانڈز میں شمار ہونے والی 'ڈوڈلا ڈیری' (Dodla Dairy) کا فل کریم دودھ بھی جانچ میں فیل ہو گیا ہے۔ FSSAI کی طرف سے لیے گئے سیمپل کی ابتدائی جانچ میں دودھ میں فیٹ کی مقدار طے شدہ معیار سے کافی کم پائی گئی تھی، جس کے بعد اسے 'سب اسٹینڈرڈ' (کم معیار کا) قرار دیا گیا۔
جب کمپنی نے اس رپورٹ کو چیلنج کیا تو سیمپل کو ملک کی اعلیٰ ترین ریفرل فوڈ لیبارٹری بھیجا گیا۔ لیبارٹری کی حتمی رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا؛ دودھ میں ڈیٹرجنٹ اور کاسٹک سوڈا کی ملاوٹ کی تصدیق ہوئی، جو انسانی جسم کے لیے انتہائی 'غیر محفوظ' ہے۔ اس کے بعد ریگولیٹر نے کمپنی کے خلاف عدالت میں کیس چلانے کی منظوری دے دی ہے۔
آرگینک کشمش میں ملا کیڑے مار زہر
تیسری بڑی کارروائی 'یو آئی آر آرگینک فوڈز' پر ہوئی ہے، جو قدرتی اور خالص مصنوعات بیچنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جانچ میں کمپنی کی طرف سے بیچی جانے والی پیلی کشمش کے سیمپل میں بھاری مقدار میں خطرناک کیڑے مار ادویات (Pesticides) کے اثرات پائے گئے۔ آرگینک مصنوعات میں کیمیکلز کا ایسا استعمال قانوناً جرم ہے۔
FSSAI کی سخت تنبیہ
فوڈ ریگولیٹر نے صاف کر دیا ہے کہ ملک کے شہریوں کی صحت اور حفاظت کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملاوٹ کرنے والوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے فوڈ بزنس آپریٹرز (FBOs) کے خلاف یہ زیرو ٹولرینس (شنیہ سہنشیلتا) کی پالیسی آگے بھی جاری رہے گی۔