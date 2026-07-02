ریڈ بل سے مونسٹر تک، ان چھ مشہور اینرجی ڈرینکس کو ایف ایس ایس اے آئی کا نوٹس، سامنے آئی بڑی وجہ
مبہم دعوؤں اور غلط برانڈنگ کے لیے ریڈ بل اور پیپسیکو سمیت چھہ اینرجی ڈرنک برانڈز کو وجہ بتاو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 10:45 AM IST
نئی دہلی: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) نے گمراہ کن اشتہارات اور غلط برانڈنگ کے الزام میں ملک میں مشروبات کے چھ بڑے برانڈز پر اپنی گرفت سخت کردی ہے۔ ادارے نے ریڈ بل، مونسٹر اور پیپسیکو سمیت چھ بڑی کمپنیوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ایف ایس ایس اے آئی نے اس کارروائی کے بارے میں اپنے آفیشل سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے جانکاری دی۔
درج ذیل بڑے برانڈز کارروائی کی زد میں
بھارت کے سب سے مشہور انرجی ڈرنکس ایف ایس ایس اے آئی کی اس کارروائی کی زد میں آ گئے ہیں۔ ان چھ برانڈز کے نام نوٹسز جاری کی گئی ہیں:
ریڈ بل انرجی ڈرنک (Red Bull)
اسٹنگ انرجی ڈرنک (PepsiCo)
ایڈرینالین رش (PepsiCo)
مونسٹر انرجی (Monster - کوکا کولا کا برانڈ)
کیمپا انرجی ڈرنک - گولڈ بوسٹ (Reliance)
ہیل اینرجی (Hell Energy)
ایف ایس ایس اے آئی نے ضابطوں کی خلاف ورزیوں سے متعلق تین بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔
'انرجی ڈرنک' کے لیے کوئی سرکاری معیار نہیں
ایف ایس ایس اے آئی نے واضح کیا ہے کہ فوڈ سیفٹی ریگولیشنز کے تحت 'انرجی ڈرنک' کی اصطلاح کے لیے کوئی سرکاری معیار نہیں ہے۔ لہذا، کمپنیاں اس اصطلاح کو اپنے فائدے کے لیے مین لیبل یا پیکیجنگ پر استعمال نہیں کر سکتیں۔ تکنیکی طور پر یہ صرف 'ذائقہ دار پانی پر مبنی مشروبات' سمجھے جاتے ہیں۔
زمرہ بندی کے نظام کا غلط استعمال
کمپنیاں اپنی مصنوعات کے نام اور مارکیٹنگ کے لیے ایف ایس ایس اے آئی کے فوڈ کیٹیگری سسٹم (ایف سی ایس) کا استعمال کر رہی تھیں۔ ریگولیٹر کے مطابق یہ نظام صرف اندرونی انتظامی درجہ بندی کے لیے ہے، اشتہارات کے لیے نہیں ہے۔
دعوے مکمل طور پر گمراہ کن اور غیر قانونی
ان برانڈز کے ذریعے استعمال ہونے والی ٹیگ لائنز جیسے کہ "جسم اور دماغ کو توانائی دینا"، "فوکس بڑھانا" یا "کمزوری دور کرنا" فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ، 2006 (ایف ایس ایس ایکٹ 2006) کی راست خلاف ورزی ہے۔ ایف ایس ایس اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ عام مشروبات ہیں، کوئی صحت بخش دوائیں یا علاج کے سپلیمنٹس نہیں ہیں۔
صارفین کی حفاظت کے لیے ایف ایس ایس اے آئی کی سختی
یہ پہلا موقع نہیں جب محکمہ خوراک نے اتنا سخت موقف اختیار کیا ہو۔ پچھلے کچھ مہینوں میں، ادارے نے ای کامرس کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مالٹ پر مبنی مشروبات جیسے بورنویٹا کو "ہیلتھ ڈرنک" کے زمرے سے ہٹا دیں۔ مزید برآں، "او آر ایس" کے نام سے ایسے عام جوس کی فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے جو ڈبلیو ایچ او کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔
ایف ایس ایس اے آئی اب صارفین کو سوشل میڈیا (ایکس اور انسٹاگرام) کے ذریعے ایسے نوٹسز کے بارے میں براہ راست مطلع کر رہا ہے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت برقرار رہے اور عام لوگ گمراہ کن دعووں کا شکار نہ ہوں۔
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