گٹکا کے شوقین افراد کے لیے بڑی خبر! پلاسٹک پاؤچ پر پابندی، اب ڈبوں میں ملے گا پان مصالحہ، جانیے کیا جلد بڑھیں گی قیمتیں؟
FSSAI نے پان مصالحہ کی پلاسٹک پیکیجنگ پر روک لگائی؛ اب یہ صرف ایکو فرینڈلی کاغذ، ٹن یا شیشے کے ڈبوں میں ہی ملے گا۔
Published : August 12, 2026 at 12:38 PM IST
حیدرآباد: عوامی مقامات، بسوں اور نکڑوں (چوراہوں) پر پان مصالحہ کھانے والے لوگوں اور اس کے داغوں کو دیکھنا بھارت میں ایک عام بات ہے۔ لیکن اب ملک کے کروڑوں پان مصالحہ کے شوقین افراد اور اس کے مینوفیکچررز (صنعت کاروں) کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ بھارتی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی (FSSAI) نے ماحول اور صحت کے تحفظ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے پان مصالحہ کی پیکیجنگ کے قوانین کو انتہائی سخت کر دیا ہے۔
حکومت کے نئے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق، اب کمپنیاں پان مصالحہ کی پیکیجنگ کے لیے پلاسٹک، پولیمر یا کسی بھی مصنوعی (Synthetic) مواد کا استعمال بالکل نہیں کر پائیں گی۔
یہ قانون کب سے لاگو ہو رہا ہے؟
ایف ایس ایس اے آئی (FSSAI) کی طرف سے لایا گیا یہ نیا قانون 10 اگست 2026 سے لاگو مانا جائے گا۔ پان مصالحہ بنانے والی کمپنیوں کو اب فوری اثر سے پلاسٹک کے پاؤچ کا استعمال بند کرنا ہو گا۔ نئے قوانین کے مطابق، پیکٹ بنانے میں استعمال ہونے والے مواد جیسے پولی تھین، پولی پروپیلین، پولیسٹر، پی وی سی (PVC) اور کسی بھی طرح کی مصنوعی یا پلاسٹک کی تہوں کو مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیکٹ کے اندر نظر آنے والی ایلومینیم فوائل اور چمکدار دھاتی (Metal) تہوں پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔
نئی پیکیجنگ کیسی ہوگی؟
پلاسٹک اور ایلومینیم فوائل کے خاتمے سے کمپنیوں کو ماحول دوست متبادل اختیار کرنا ہوں گے۔ بھارتی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی (FSSAI) نے مشورہ دیا ہے کہ کمپنیاں پان مسالہ فروخت کرنے کے لیے صرف خالص کاغذ، پیپر بورڈ، سیلولوز، ٹن کے ڈبے یا شیشے کے جار استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلی بار جب آپ پان مسالہ خریدنے کے لیے دکان پر جائیں گے، تو آپ کو پرانے تیلی کے بجائے کاغذ کے پیکٹ یا کنٹینر کی بالکل نئی شکل نظر آئے گی۔
عوام اور کمپنیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
اس فیصلے سے صارفین کی جیبوں اور کمپنیوں کے کاروباری ماڈلز پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹن، گلاس اور اعلیٰ معیار کا کاغذ پلاسٹک سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی پیکیجنگ لاگت سے پان مسالہ کی تیاری کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔
پان مسالہ میں گیلے پن کا خطرہ بڑھ جائے گا
فیکٹریوں کو پلاسٹک کے پاؤچ بنانے والی پرانی مشینوں کو نئی ٹیکنالوجی اور کاغذ کی پیکنگ مشینوں سے بدلنا چاہیے۔ یہ کمپنیوں کے لیے ایک اہم سرمایہ کاری ہوگی۔ پلاسٹک کی عدم موجودگی پان مسالہ میں گیلے پن کے خطرے کو بڑھا دے گی، ممکنہ طور پر اس کی شیلف لائف کو کم کر دے گی۔ مزید برآں، نقل و حمل کے دوران کاغذی پیکٹوں کے پھٹنے یا شیشے اور ٹن کے کنٹینرز کے خراب ہونے کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ حکومت کے اس سخت قدم کا مقصد ملک میں ہر سال پیدا ہونے والے ہزاروں ٹن پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنا ہے۔