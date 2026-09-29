یکم اکتوبر سے ملک میں آٹھ بڑی تبدیلیاں، ایل پی جی سے لے کر بینک ایف ڈی تک، آپ کی جیب پر پڑے گا اثر
یکم اکتوبر 2026 سےملک بھر میں LPG، بینک FD's اور برتھ سرٹیفکیٹس سے متعلق ضوابط تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیا ہیں یہ تبدیلیاں خبر پڑھیں۔۔۔
Published : September 29, 2026 at 4:23 PM IST
نئی دہلی: نئے مہینے کے آغاز میں صرف دو دن باقی ہیں، اور یکم اکتوبر 2026 سے ملک بھر میں کئی بڑی تبدیلیاں نافذ ہونے جا رہی ہیں۔ حکومتی ضوابط سے لے کر آپ کے ذاتی مالی معاملات اور روزمرہ کے معمولات تک، ہر چیز میں تبدیلی متوقع ہے۔ مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ یہ نئے رہنما اصول آپ کے مالی معاملات اور سہولت پر براہِ راست اثر ڈالیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یکم اکتوبر سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیل ہونے والا ہے۔
1. گیس سلنڈر کے لیے ای-کے وائی سی لازمی، بصورتِ دیگر پوری قیمت ادا کرنی ہوگی
اگر آپ گھر میں گھریلو ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں اور حکومتی سبسڈی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزارتِ پیٹرولیم و قدرتی گیس کے مطابق، یکم اکتوبر 2026 سے بائیو میٹرک آدھار تصدیق (بی اے اے) یعنی ای-کے وائی سی کے بغیر گھریلو گیس سلنڈر پر سبسڈی نہیں ملے گی۔
سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں تقریباً 90 فیصد (27.43 کروڑ) صارفین اپنا کے وائی سی عمل مکمل کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا ای-کے وائی سی مکمل نہیں کیا ہے، انہیں یکم اکتوبر سے سلنڈر تو ملیں گے لیکن بغیر سبسڈی والی مارکیٹ قیمت پر۔ ستمبر 2026 میں 14.2 کلوگرام والے گھریلو سلنڈر پر تقریباً 210 روپے کی سبسڈی دی جا رہی تھی، یہ وہ فائدہ ہے جو ای-کے وائی سی کا عمل مکمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کھو سکتے ہیں۔
گھر بیٹھے یہ عمل کیسے مکمل کریں؟
**انڈین گیس کے صارفین 'انڈین آئل ون' (Indian Oil ONE) ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔
**بھارت گیس کے صارفین 'ہیلو بی پی سی ایل' (Hello BPCL) ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔
**ایچ پی گیس کے صارفین 'ایچ پی پے' (HP PAY) ایپ کے ذریعے اپنے چہرے یا انگوٹھے کے نشان (تھمب پرنٹ) کو اسکین کر کے یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔
2. بینک ایف ڈی پر آر بی آئی کا نیا اصول: ایک بینک، ایک شرحِ سود
اب بینک اپنی مرضی کے مطابق من مانی نہیں کر سکیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے فکسڈ ڈپازٹس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا۔ نئے اصول کے تحت، ملک کے تمام بینکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام شاخوں میں ایف ڈی پر یکساں شرحِ سود پیش کریں۔
اکثر یہ دیکھا گیا تھا کہ بینک ایک ہی مدت اور رقم کی ایف ڈی پر مختلف شرحِ سود پیش کرتے تھے، جس کا انحصار شاخ یا اس بات پر ہوتا تھا کہ آیا صارف وی آئی پی ہے یا نہیں۔ تاہم، آر بی آئی نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ صارف یا شاخ کی بنیاد پر شرحِ سود میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ صارفین کو ملک بھر میں کسی بھی شاخ پر جمع کرائی گئی مساوی رقم پر یکساں ریٹرن ملے گا۔
3. 80 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کے لیے 'ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ' کی سہولت کا آغاز
انتہائی معمر شہریوں، یعنی 80 سال یا اس سے زیادہ عمر کے پنشنرز کے لیے خوشخبری ہے۔ حکومت نے ان کے لیے اپنا سالانہ 'لائف سرٹیفکیٹ' (حیاتیاتی تصدیقی سند) عام شہریوں کے مقابلے میں پہلے جمع کرانے کی سہولت شروع کر دی ہے۔
**بزرگ پنشنرز یکم اکتوبر 2026 سے اپنے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا سکتے ہیں۔
**عام پنشنرز کے لیے یہ سہولت نومبر میں کھلے گی۔
**بزرگ شہری 'فیس آر ڈی' ایپ، کامن سروس سینٹرز یا اپنے بینکوں کے ذریعے آسانی سے یہ سرٹیفکیٹ جمع کروا سکتے ہیں تاکہ ان کی پنشن بلا تعطل جاری رہ سکے۔
4. پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں
اگر آپ پیدائش یا موت کا اندراج بروقت کروانے میں ناکام رہتے ہیں، تو اب آپ کو سرکاری دفاتر کے کئی چکر لگانے پڑ سکتے ہیں۔ 'پیدائش اور موت کے اندراج (ترمیمی) ایکٹ، 2026' کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہو رہا ہے۔
ایک سے دو سال کی تاخیر: اگر اندراج میں ایک سال سے زیادہ لیکن دو سال سے کم تاخیر ہوتی ہے، تو متعلقہ اتھارٹی مکمل تحقیقات کے بعد ہی سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔
دو سال سے زیادہ کی تاخیر: اگر دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، تو معاملہ براہِ راست عدالت میں جائے گا۔ اب جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کا تحریری حکم لازمی ہوگا، انتظامیہ اس کے بغیر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکے گی۔
5. این آر آئی سے جائیداد کی خریداری آسان؛ ٹی اے این کے جھنجھٹ سے نجات
بھارت میں کسی نان ریزیڈنٹ انڈین (این آر آئی) سے مکان، دکان یا زمین خریدنے والوں کے لیے ٹیکس کے قوانین میں نمایاں ریلیف دیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس ایکٹ، 2025 کے تحت ایک نیا اصول نافذ کیا جا رہا ہے۔
خریداروں (افراد یا ایچ یو ایف) کو اب این آر آئی سے جائیداد خریدتے وقت ٹی ڈی ایس (ٹیکس کی کٹوتی) کے لیے الگ سے ٹی اے این (ٹیکس ڈیڈکشن اکاؤنٹ نمبر) حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خریدار اپنے عام پین نمبر کا استعمال کرتے ہوئے ٹی ڈی ایس کی کٹوتی اور جمع کروانے کا عمل مکمل کر سکیں گے۔
نوٹ: حکومت نے صرف ٹی اے این کی لازمی شرط ختم کی ہے، ٹی ڈی ایس کی کٹوتی سے متعلق اصول بدستور نافذ رہے گا۔
6. بھارتی برآمد کنندگان کے لیے چار بڑی تبدیلیاں
یکم اکتوبر بھارت کے برآمدی شعبے کے لیے ایک اہم تاریخ ہے۔ کاروباری اداروں کو اس ہفتے اپنے کاغذی معاملات (پیپر ورک) درست کر لینے چاہئیں کیونکہ:
**برآمدی اعلامیے (ایکسپورٹ ڈیکلریشن) کے پورے نظام کو نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔
**پرانے 'سافٹیکس فارم کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک ہی 'ایکسپورٹ ڈیکلریشن فارم' متعارف کرایا گیا ہے۔
**برآمدی مصنوعات پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرنے والی RoDTEP اسکیم کے تحت مقرر کردہ پرانے نرخوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔
**چینی کی برآمدات پر عائد پابندیوں کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے۔
7. 135 سالہ قانون میں تبدیلی: ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈز اب ٹھوس ثبوت کے طور پر قابلِ قبول ہوں گے
ملک میں ڈیجیٹل بینکنگ کو قانونی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، 'بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ، 2026' یکم اکتوبر سے نافذ العمل ہو رہا ہے۔ یہ نیا قانون 1891 کے نوآبادیاتی دور کے 135 سال پرانے قانون کی جگہ لے گا۔ صدر دروپدی مرمو نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت، اب روایتی رجسٹروں کے ساتھ ساتھ بینکوں کے الیکٹرانک، ڈیجیٹل، کلاؤڈ بیسڈ اور ورچوئل ریکارڈز کو بھی عدالت میں قانونی ثبوت کے طور پر مکمل تسلیم کیا جائے گا۔
8. شمال مشرقی ریاستوں میں افسپا کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع
مرکزی وزارتِ داخلہ نے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے ان مخصوص علاقوں میں جنہیں 'مضطرب علاقے' قرار دیا گیا ہے 'آرمڈ فورسز (اسپیشل پاورز) ایکٹ' کے نفاذ کی مدت میں یکم اکتوبر 2026 سے مزید چھ ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: