مہنگائی کی مار ! بسکٹ سے لے کر صابن تک، ایف ایم سی جی کمپنیوں نے خفیہ طور پر قیمتوں میں 10 فیصد تک اضافہ کر دیا
مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے عالمی منڈی میں سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
Published : June 8, 2026 at 6:01 PM IST
ممبئی: مغربی ایشیا (مشرق وسطی) میں جاری جنگ اور تناؤ کا اب عام ہندوستانی عوام کے کچن اور بجٹ پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے۔ آنند راٹھی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز (ایف ایم سی جی) بنانے والی کمپنیوں نے خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خاموشی سے اپنی بہت سی بڑی مصنوعات کی قیمتوں میں 3 فیصد سے 10 فیصد تک اضافہ کر دیا ہے۔ نتیجتاً بسکٹ، صابن، تیل اور دیگر گھریلو اشیاء اب پہلے کی نسبت مہنگی ہو گئی ہیں جس کا براہ راست اثر عام صارفین کی جیبوں پر پڑ رہا ہے۔
کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا؟
عالمی منڈی میں مغربی ایشیا کے بحران نے سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے جس کے نتیجے میں اجناس اور خام مال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایف ایم سی جی کمپنیوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ان کے منافع کے مارجن کی حفاظت کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق، کمپنیوں کے پاس قیمتوں میں اضافے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تاکہ بڑھتی ہوئی ان پٹ لاگت کے بے پناہ دباؤ سے نمٹنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنیوں نے آہستہ آہستہ منتخب کیٹیگریز میں قیمتیں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔
مہنگائی کے درمیان بھی بمپر آمدنی
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہندوستانی صارفین کی مانگ میں کمی نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ایف ایم سی جی سیکٹر نے FY26 (Q4FY26) کی چوتھی سہ ماہی میں مضبوط 11 فیصد آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا، جو کہ 8 فیصد کی پورے سال کی اوسط نمو سے نمایاں طور پر بہتر ہے۔
اس ترقی کے پیچھے دو اہم وجوہات ہیں:
پریمیم مصنوعات کی مانگ: ہندوستان میں صارفین اب سستے متبادل پر اعلیٰ معیار کی، پریمیم مصنوعات کو ترجیح دے رہے ہیں۔
حجم میں بہتری: جی ایس ٹی سے متعلق ابتدائی انوینٹری ایڈجسٹمنٹ کے بعد، مارکیٹ اب مکمل طور پر معمول پر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے سامان کی کل فروخت کے حجم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
مانسون اور ال نینو بحران مستقبل کے لیے
اگرچہ کمپنیوں نے ابھی کے لیے اپنے منافع کو بچا لیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان کے لیے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے 2026 میں معمول سے کم مانسون کی پیش گوئی کی ہے، جس میں بارش کا تخمینہ اوسط سے 10 فیصد کم ہوگا۔ مزید برآں، ال نینو کی صورتحال بھی تشویش میں اضافہ کر رہی ہے۔ اگر کمزور مانسون دیہی زراعت اور کسانوں کی آمدنی کو متاثر کرتا ہے تو دیہی علاقوں میں ایف ایم سی جی مصنوعات کی مانگ میں مستقبل میں نمایاں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔