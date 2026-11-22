فرانسیسی طیارہ انجن ساز کمپنی کی تلنگانہ میں 4,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری پر نظر
وکرمارکا نے کہا کہ سفران جیسی عالمی معیار کی تنظیم کا یہاں آنا تلنگانہ کی صنعتی ترقی کے لیے ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔
Published : November 22, 2026 at 4:22 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکر مارکا نے کہا ہے کہ فرانسیسی طیارہ انجن ساز کمپنی 'سفران ایئرکرافٹ انجنز' نے ریاست میں تقریباً 4,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر سرمایہ کاری کی یہ بڑی تجویز عملی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس سے ریاست کے ایرو اسپیس اور طیاروں کے پرزہ جات کی تیاری کے شعبوں کو نمایاں فروغ ملے گا۔
وکرمارکا نے مزید کہا کہ مجوزہ سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی ایم او یو پر ممکنہ طور پر 7 تا 9 دسمبر کو ہونے والی انویسٹ تلنگانہ گلوبل سمٹ 2026 میں دستخط کیے جاسکتے ہیں۔
فرانس کے اپنے دورے کے سلسلے میں وکرمارکا ہفتے کے روز پیرس کے قریب ’سفران‘ کے مینوفیکچرنگ پلانٹ گئے اور وہاں طیاروں کے انجن کے پرزوں کی تیاری کے عمل کا بغور مشاہدہ کیا۔
انہوں نے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور نئی مینوفیکچرنگ اکائیاں قائم کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کی۔ اس اجلاس میں دیگر افراد کے علاوہ ریاست کے کمشنر برائے صنعت، نکھل چکرورتی، اور ’سفران‘ کے سینئر نائب صدر لورینٹ مازو بھی شریک تھے۔
وکرمارکا نے اس بات پر زور دیا کہ سفران جیسی عالمی معیار کی تنظیم کا یہاں آنا تلنگانہ کی صنعتی ترقی کے لیے ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔سفران بوئنگ اور ایئربس جیسے عالمی ہوابازی کے بڑے اداروں کو انجن فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سفران کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات انتہائی نتیجہ خیز رہی، اور پیرس میں موجود کمپنی کے وفد کو انویسٹ تلنگانہ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔