چار دن کام، تین دن آرام! کیا بھارت میں 4 دن کا ورکنگ ہفتہ نافذ ہوگا؟
21 نومبر 2025 کو حکومت نے پرانے 29 لیبر قوانین کی جگہ چار نئے ضابطوں کا نفاذ کیا۔
Published : December 16, 2025 at 6:39 PM IST
نئی دہلی: ملک میں اس وقت چار دن کام کرنے اور تین دن کی چھٹی لینے کے چرچے ہیں۔ وزارت محنت نے واضح کیا ہے کہ یہ نئے لیبر کوڈ کے تحت ممکن ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ کل کام کے اوقات میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ صرف انہیں مختلف طریقے سے تقسیم کرنے کا اختیار فراہم کیا گیا ہے۔
چار روزہ ورک ویک کیسے کام کرے گا؟
وزارت محنت نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ نئے لیبر کوڈ کے مطابق ہفتے میں کل 48 گھنٹے مختلف طریقوں سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چار دن کام کرنا اور تین دن کی چھٹی لینا ممکن ہے، لیکن ہر کام کا دن 12 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ وزارت کے مطابق، "چار دنوں کے لیے 12 گھنٹے کا آپشن ہے، جس میں باقی تین دن کی چھٹیاں ہیں۔ اگر کوئی ملازم روزانہ 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے تو اسے اوور ٹائم سمجھا جائے گا اور اسے دوگنا تنخواہ ملے گی۔ کسی کو بھی ہفتے میں 48 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے پر نہیں بنایا جا سکتا"۔
مسلسل 12 گھنٹے کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے، آرام کا وقت یا شفٹوں کے درمیان وقفے کو بھی کام کے اوقات میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاکہ ملازمین کو آرام کرنے کا مناسب وقت مل سکے۔
نئے لیبر کوڈز میں مزید تبدیلیاں
21 نومبر 2025 کو، حکومت نے 29 موجودہ لیبر قوانین کی جگہ لے کر چار نئے ضابطوں کا نفاذ کیا۔ یہ ہیں: اجرت کا کوڈ 2019، صنعتی تعلقات کا کوڈ 2020، سوشل سیکورٹی کوڈ 2020، پیشہ ورانہ حفاظت، صحت اور کام کے حالات کا کوڈ 2020۔
ان کوڈز کا مقصد ضوابط کو آسان بنانا اور پورے ملک میں کام کے اوقات، حفاظت اور سماجی تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔ نئے کوڈز میں پہلی بار گیگ ورکرز، پلیٹ فارم ورکرز اور ایگریگیٹر ورکرز کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے فلاحی فنڈز کو آدھار سے منسلک یونیورسل اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے پورٹیبل بنایا گیا ہے۔
مقررہ مدت کے ملازمین کو اب مستقل عملے کے طور پر وہی فوائد حاصل ہوں گے، بشمول چھٹی، صحت کی کوریج، اور سماجی تحفظ۔ گریچیوٹی کے اصول کو بھی بدل دیا گیا ہے، اور اب صرف ایک سال کی مسلسل ملازمت کے بعد بھی لاگو ہوگا۔
نیا آپشن کون اور کب اختیار کرے گا؟
ماہرین کے مطابق چار روزہ ورک ویک ہر شعبے میں لاگو نہیں ہوگا۔ کچھ شعبے اسے تیزی سے اپنائیں گے جبکہ کچھ پرانے نظام کو جاری رکھیں گے۔ اس کا انحصار ملازمین اور کمپنیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر ہوگا۔ مجموعی طور پر، نئے لیبر کوڈز گھنٹوں کو کم نہیں کرتے ہیں، بلکہ لچکدار کام کے اوقات کا اختیار پیش کرتے ہیں۔