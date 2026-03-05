پِن یاد رکھنے کی پریشانی ختم: فون پے نے یو پی آئی کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کا آغاز کیا، جانیے کیسے کرر گا کام

پِن یاد رکھنے کی پریشانی ختم: فون پے نے یو پی آئی کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کا آغاز کیا، جانیے کیسے کرر گا کام
PhonePe نے UPI کے لیے فنگر پرنٹ اور چہرے کی شناخت کی خصوصیات شروع کی، جو PIN کے بغیر محفوظ ادائیگیوں کو قابل بناتی ہیں۔
Published : March 5, 2026 at 1:05 PM IST
بنگلورو: ڈیجیٹل لین دین کی دنیا میں سکیورٹی اور آسانی کو ایک نئی سطح پر لے کر، فنٹیک دیو PhonePe نے UPI ادائیگیوں کے لیے بائیو میٹرک تصدیق متعارف کرائی ہے۔ صارفین کو ادائیگیوں کے لیے بار بار چار یا چھ ہندسوں والے UPI PIN داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے، وہ اپنے سمارٹ فون کے فنگر پرنٹ سینسر یا فیس آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست ادائیگی کر سکیں گے۔
PIN دور کا خاتمہ اور سکیورٹی کی ایک نئی تہہ
پچھلی دہائی سے، PINs ڈیجیٹل بٹوے کا گیٹ وے رہے ہیں۔ تاہم، پرہجوم بازاروں میں پن داخل کرتے وقت کندھے پر نظر آنے کا خوف اور پن بھول جانے کا مسئلہ ایک بڑی رکاوٹ بنا رہا۔ PhonePe کا یہ نیا اقدام اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔
PhonePe میں ادائیگیوں کے سربراہ، دیپ اگروال نے لانچ کے دوران کہا کہ یہ خصوصیت "ہارڈویئر گریڈ سکیورٹی" کی ایک پرت کو شامل کرتی ہے۔ PINs کا اشتراک یا چوری کیا جا سکتا ہے، لیکن بائیو میٹرک ڈیٹا صارف کے فزیکل ڈیوائس اور ان کے بائیولوجیکل فوٹ پرنٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ اسمارٹ فون میں "سکیور انکلیو" ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے، یہ ڈیٹا کبھی بھی ڈیوائس سے نہیں نکلتا، جس سے یہ روایتی ڈیٹا بیس کے مقابلے کہیں زیادہ نجی اور محفوظ ہوجاتا ہے۔
₹2,000 تک کی ادائیگیوں کے لیے ایک ٹچ
ابتدائی طور پر، یہ خصوصیت ₹2,000 تک کے لین دین کے لیے "ون ٹچ" ادائیگیوں کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ان مصروف کاؤنٹرز یا میٹرو اسٹیشنوں کو ملے گا جہاں وقت تنگ ہے۔ صارفین کو ادائیگی کرنے کے لیے اب اپنی یادداشت کو دبانے یا کی پیڈ پر ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک ٹچ اور ادائیگی کامیاب ہے۔
ناکام لین دین میں کمی آئے گی
ڈیجیٹل ادائیگیوں میں رگڑ کی سب سے بڑی وجہ غلط PIN درج کرنا ہے۔ بائیو میٹرکس پر سوئچ کرنے سے لین دین کی کامیابی کی شرح میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ اگر فنگر پرنٹ سینسر کسی بھی وجہ سے ناکام ہوجاتا ہے (جیسے پسینے یا کم روشنی کی وجہ سے)، تو سسٹم فوری طور پر پرانے PIN سسٹم پر چلا جائے گا۔ یہ ہائبرڈ ماڈل یقینی بناتا ہے کہ ادائیگی کبھی نہیں رکتی۔
ایک جامع معیشت کی طرف قدم
یہ ٹیکنالوجی نہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے بلکہ یہ ان بزرگوں اور معذوروں کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ثابت ہو گی، جنہیں پیچیدہ پاس ورڈ یاد رکھنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ فی الحال یہ فیچر اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے لیکن جلد ہی اسے iOS (iPhone) کے لیے بھی متعارف کرایا جائے گا۔