صابن اور تیل مہنگا! ایف ایم سی جی کمپنیاں مہنگائی سے بری طرح متاثر، خام مال کی قیمتوں میں 13.2 فیصد اضافہ
کمزورروپے اورخام تیل اورخوردنی تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سےمئی 2026 میں ایف ایم سی جی خام مال میں افراط زرمیں 13.2فیصد اضافہ ہوا،
Published : July 2, 2026 at 2:33 PM IST
نئی دہلی: آنے والے دن ملک کی سرکردہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز (ایف ایم سی جی) اور کنزیومر سٹیپل کمپنیوں کے لیے چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یس سیکیورٹیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، خام مال کے افراط زر کے اشاریہ میں مئی 2026 میں سال بہ سال (YoY) میں 13.2 فیصد کا تیز اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اپریل میں 9.7 فیصد اضافے کے بعد ہے۔ اپریل میں 6.3 فیصد کے نمایاں اضافے کے بعد ماہ بہ ماہ (ایم او ایم) کی بنیاد پر انڈیکس مئی میں مزید 2.3 فیصد بڑھ گیا۔
مئی 2026 تک تھوک قیمت کے اشاریہ (WPI) کے اعداد و شمار پر مبنی یہ رپورٹ واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء تیار کرنے والی کمپنیوں کے لیے ان پٹ لاگت کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس افراط زر کے بنیادی محرک خام تیل اور خوردنی تیل کی آسمان چھوتی ہوئی عالمی قیمتیں ہیں، یہ صورت حال ہندوستانی روپے کی کمزوری سے مزید بڑھ گئی ہے۔
خام تیل کا دھچکا
برینٹ کروڈ انڈیکس میں سال بہ سال 58.0 فیصد اور سہ ماہی میں 32.3 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے سپلائی میں خلل پڑنے کے خدشات کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگرچہ جون میں جنگ بندی کے بعد کچھ نرمی ہوئی تھی، لیکن پیکیجنگ اور لاجسٹکس سے منسلک مواد کی لاگت جیسے کہ الکائل بینزین — میں 12.4 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
خوردنی تیل میں اضافہ
پام آئل کی قیمتوں میں سال بہ سال 11.1 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا کی جانب سے جولائی 2026 سے لاگو کیے جانے والے 'B50 بائیو ڈیزل پروگرام' کی وجہ سے پام آئل کی مانگ اور قیمتیں مضبوط ہیں۔ مزید برآں، ممبئی میں ریفائنڈ سویا بین تیل کی قیمت میں بھی سال بہ سال 20.7 فیصد کا زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔
چائے اور دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ،کوکو اور کھوپرا میں ریلیف
گھریلو سامان میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا ہے۔ ہول سیل چائے کی قیمتوں میں خراب موسمی حالات اور سپلائی میں خلل کی وجہ سے 3.8 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ دودھ کی قیمتوں میں 2.5 فیصد کا معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مثبت پہلو پر بہتر سپلائی کی وجہ سے کھوپرا کی قیمتوں میں 25.8 فیصد کمی اور کوکو کی قیمتوں میں 54.9 فیصد نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے چاکلیٹ اور کنفیکشنری کمپنیوں کو کچھ ریلیف ملا ہے۔
کمزور ہوتے روپے کی 'دوہری مار'
گھریلو کمپنیوں کے لیے یہ اجناس کا بحران ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں گراوٹ سے بڑھ گیا ہے۔ ہندوستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں سال بہ سال 10.7 فیصد کمزور ہوا ہے، جو 95 کے نشان کے بہت قریب ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کرنسی کی قدر میں کمی کا مطلب ہے کہ ہندوستانی کمپنیوں کو درآمد شدہ خام مال جیسے پام آئل، اور خاص کیمیکلز کے حوالے سے 'دوہری پریشانی' کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ عالمی منڈی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کمزور روپے کی وجہ سے ادائیگی کی زیادہ لاگت دونوں کی وجہ سے ہے۔
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یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں براہ راست FMCG کمپنیوں کے منافع کے مارجن پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جس سے آنے والے ہفتوں میں صابن، تیل، شیمپو اور دیگر گھریلو سامان جیسی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے یا پیک سائز میں کمی کا قوی امکان پیدا ہو رہا ہے۔