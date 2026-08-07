یو پی آئی چارجز پر وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اہم وضاحت پیش کی
وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ UPI پر مجوزہ چارجز صرف تاجروں پر لاگو ہوں گے، بینکنگ کے بنیادی ڈھانچےکو مضبوط کیا جائے گا۔
Published : August 7, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:55 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ڈیجیٹل لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر پر جاری تنازعہ کو لے کر صورتحال کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے واضح طور پر کہا کہ پو پی آئی پر مجوزہ ایم ڈی آر چارجز صرف تاجروں پر لاگو ہوں گے اور اس کا عام صارفین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس مسئلہ پر گمراہ کن پروپیگنڈہ کر رہی ہے۔
پارلیمانی طریقہ کار اور قانون میں تبدیلیاں
وزیر خزانہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کیا کہ حکومت نے 'ٹیکسیشن اور دیگر قوانین (ترمیمی) بآر بی آئی نے مسلسل تیسری بار ریپو ریٹ کو 5.25 افیصد پر برقرار رکھا، جانیں عام آدمی پر اس کے اثرات، 2026' متعارف کرایا ہے۔ یہ بل 'پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز ایکٹ، 2007' کے سیکشن 10(A) میں ترمیم کی تجویز کرتا ہے۔ یہ ترمیم حکومت کو موجودہ زیرو- ایم ڈی آر نظام میں ترمیم کرنے کا قانونی اختیار دے گی۔ تاہم فیس کی شرحوں اور ڈھانچے کے بارے میں حتمی فیصلہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) کی 'یو پی آئی اور سروس آپریشنز کمیٹی' بل کی منظوری کے بعد ہی لے گی۔ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے حکومت یہ بھی تعین کر سکے گی کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے کون سے طریقے مکمل طور پر مفت رہیں گے۔
مزید پڑھیں:آر بی آئی نے مسلسل تیسری بار ریپو ریٹ کو 5.25 افیصد پر برقرار رکھا، جانیں عام آدمی پر اس کے اثرات
سیکورٹی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری
نرملا سیتارامن کے مطابق، ایم ڈی آر سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ بینکوں اور فنٹیک کمپنیوں کو بنیادی ڈھانچے، تکنیکی جدت طرازی اور سائبر سیکیورٹی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قدم ڈیجیٹل فراڈ میں اضافے کو روکنے اور اربوں مالیت کے ماہانہ لین دین کو محفوظ بنانے کے لیے اہم ہے۔ بالآخر، یو پی آئی استعمال کرنے والے تمام شہری بہتر اور زیادہ محفوظ خدمات کے ذریعے اس سرمایہ کاری سے براہ راست مستفید ہوں گے۔