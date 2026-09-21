کسی اور کے نام پر سم استعمال کرنے پر 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ، محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نیا قانون نافذ
یہ سخت ہدایت سم فراڈ (دھوکہ دہی) کے ایک بڑے نیٹ ورک کے حالیہ انکشاف اور کارروائی کے بعد جاری کی گئی ہے۔
Published : September 21, 2026 at 2:57 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ اپنے سم کارڈز اور شناختی دستاویزات کے معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن (ڈی او ٹی) نے شہریوں کے لیے ایک اہم اور سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمے نے واضح کیا ہے کہ سم کارڈز یا ٹیلی کام شناخت کنندگان کے غلط استعمال کے نتیجے میں تین سال تک قید اور 50 لاکھ روپے تک کا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے 'ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ، 2023' کے تحت اٹھایا گیا ہے۔
چھتیس گڑھ میں بڑا انکشاف
یہ سخت ہدایت چھتیس گڑھ میں سم فراڈ کے ایک بڑے نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد جاری کی گئی ہے۔ اس معاملے میں، ایک 'پوائنٹ آف سیل' (پی او ایس) ایجنٹ نے عام شہریوں کی شناختی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے، ان کی معلومات یا رضامندی کے بغیر غیر قانونی طور پر 25 موبائل کنکشنز ایکٹیویٹ کیے تھے۔
معاملہ سامنے آتے ہی حکومت اور ٹیلی کام کمپنیوں نے فوری اور سخت کارروائی کی۔ دھوکہ دہی کرنے والے پی او ایس ایجنٹ کو مستقل طور پر بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی سم کارڈ فروخت نہ کر سکے۔
Department of Telecommunications cautions citizens against fraudulent issuance of #SIMCards, misuse of #telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers.— All India Radio News (@airnewsalerts) September 21, 2026
It asks citizens not to share or transfer SIM cards issued in their name to others. @DoT_India also advises citizens to… pic.twitter.com/103B97bN0p
حکومت کی 'ڈیجیٹل آنکھ' نے دھوکہ دہی کو پکڑا
ان 25 غیر قانونی موبائل نمبروں کا پتہ لگانے کے لیے محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جدید ترین 'ڈیجیٹل انٹیلی جنس پلیٹ فارم' (ڈی آئی پی) کا استعمال کیا گیا۔ سسٹم نے فوری طور پر ان نمبروں سے منسلک مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد، تمام مشکوک نمبروں کی دوبارہ تصدیق کی گئی اور جو نمبر اس جانچ میں پورا نہیں اترے، انہیں فوری طور پر غیر فعال کر دیا گیا۔
قانون کے تحت سخت دفعات کیا ہیں؟
محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن نے خبردار کیا ہے کہ ٹیلی کام وسائل کا غلط استعمال قومی سلامتی اور شہریوں کی پرائیویسی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نئے قانون کے تحت، درج ذیل سرگرمیوں کو سنگین جرائم سمجھا جاتا ہے:
جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے سم حاصل کرنا: کسی اور کے نام پر سم کارڈ فعال کرنا یا جعلی شناختی کارڈ کا استعمال کرنا۔ سم کرائے پر دینا یا فروخت کرنا: اپنا سم کارڈ کسی اجنبی شخص کے حوالے کرنا یا اسے فروخت کرنا۔ اگر اس نمبر کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جرم کیا جاتا ہے، تو اصل مالک کو قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
آئی ایم ای آئی نمبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ: موبائل فون کے منفرد شناختی کوڈ (IMEI) میں تبدیلی کرنا۔ سائبر فراڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی
آج کے ڈیجیٹل دور میں، جیسے جیسے موبائل رابطے اور ڈیجیٹل خدمات کا دائرہ کار تیزی سے بڑھ رہا ہے، سائبر فراڈ اور ڈیجیٹل اسکیمز کے واقعات میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ٹیلی کام ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ شہریوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً حکومت کے 'سنچار ساتھی' پورٹل کو وزٹ کر کے یہ تصدیق کریں کہ ان کے نام پر کتنے سم کارڈز فعال ہیں، تاکہ ممکنہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔
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