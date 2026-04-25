سائبر خطرات پر وزیر خزانہ نے انتباہ کیا، سائبر حملوں سے بچنے کے لیے مالیاتی شعبے کو 'غیر معمولی طور پر چوکنا' رہنا چاہئے
Published : April 25, 2026 at 8:00 PM IST
نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ہفتہ کے روز بینکوں اور اسٹاک مارکیٹ کے اداروں کو مشورہ دیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی چوکس رہیں۔ سیبی کے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سائبر حملے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور تیز ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔
اے آئی کا بڑھتا ہوا خطرہ
وزیر خزانہ نے وضاحت کی کہ ہیکرز حملے شروع کرنے کے لیے تیزی سے اے آئی ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کسی مخصوص کمپنی کا نام نہیں لیا، لیکن وہ دنیا کے نئے اور طاقتور اے آئی سسٹمز (جیسے مائتھوز) کا حوالہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئے سسٹم خود بخود سافٹ ویئر کی کمزوریوں کا پتہ لگاسکتے ہیں اور سیکیورٹی سسٹم کو روکنے میں ماہر ہیں۔ سیتا رمن نے زور دے کر کہا، "جتنی تیزی سے حملے کے آلات تیار ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کو اور بھی تیزی سے ڈھالنا چاہیے۔"
مارکیٹ اور عوام پر اثرات
وزیر موصوف نے خبردار کیا کہ کسی بڑے اسٹاک ایکسچینج یا بینک پر سائبر حملہ نہ صرف پیسے کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے بلکہ پوری ملک کی معیشت اور عوامی اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے سیبی پر زور دیا کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے کہ ہندوستانی بازار محفوظ رہیں اور غیر ملکی سرمایہ کار ہندوستان پر بھروسہ کرسکیں۔
عوام کے لیے ریلیف اور سیکیورٹی
وزیر خزانہ نے کہا کہ پورے ملک میں یکساں کے وائی سی نظام ہونا چاہیے۔ اس سے عام آدمی کو بار بار دستاویزات جمع کرانے اور ہر مختلف مقصد کے لیے تصدیق کروانے کی پریشانی سے نجات ملے گی۔
دھوکہ دہی کو روکنا: سوشل میڈیا پر سیاستدانوں کی جعلی ویڈیوز (ڈیپ فیکس) اور جعلی سرمایہ کاری ایپس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر نے سیبی کو حکم دیا کہ لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے علاقائی زبانوں میں اشتہارات چلائے جائیں اور جعلی اشتہارات کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔
غلط مشورے دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی
بغیر لائسنس کے سرمایہ کاری کے مشورے آن لائن فراہم کرنے سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آخر میں، وزیر خزانہ نے کہا کہ صرف مارکیٹ میں بڑا ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ ایماندار اور محفوظ بھی ہونا چاہیے۔حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایس بی آئی کے چیئرمین کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔