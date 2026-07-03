وزیر خزانہ نے فرانسیسی کمپنیوں کو 'ترقی یافتہ ہندوستان 2047' میں شرکت کی دعوت دی
نرملا سیتا رمن نے پیرس میں فرانسیسی کمپنیوں کو ہندوستان کے 'ترقی یافتہ ہندوستان 2047' ویژن، سبز توانائی میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔
Published : July 3, 2026 at 1:09 PM IST
نئی دہلی: مرکزی خزانہ اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتا رمن نے فرانس کے اپنے سرکاری دورے کے دوران پیرس میں منعقدہ 'انڈیا-فرانس بزنس راؤنڈ ٹیبل' سے خطاب کیا۔ اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں، اس نے فرانسیسی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو 'ترقی یافتہ ہندوستان 2047' کے اپنے وژنری ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے سفر میں شراکت داری کے لیے کھلی دعوت دی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تزویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر خصوصی زور دیا۔
ہیلتھ کیئر اور فارما سیکٹر میں شراکت داری کی اپیل
وزیر خزانہ نے فرانسیسی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے ہیلتھ کیئر، فارماسیوٹیکل اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں چھپی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کو تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک لائف سائنسز، ویکسینز، ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء (APIs)، طبی تحقیق، صحت سے متعلق ادویات اور ڈیجیٹل صحت جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مضبوط اور پائیدار عالمی سپلائی چین بنا سکتے ہیں۔
گرین انرجی اور انفراسٹرکچر میں بڑے مواقع
نرملا سیتارامن نے صاف توانائی کی منتقلی کی طرف ہندوستان کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے 2030 تک غیر جیواشم ایندھن پر مبنی توانائی کی صلاحیت کے 500 گیگا واٹ تک پہنچنے کے ہدف، نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن، اور مختلف پیداوار پر مبنی ترغیب (PLI) اسکیموں کا ذکر کیا۔ وزیر خزانہ نے وضاحت کی کہ یہ تمام حکومتی اقدامات غیر ملکی سرمایہ کاروں کو قابل تجدید توانائی، بیٹری اسٹوریج، آف شور ونڈ انرجی، اور سمارٹ گرڈ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے نیشنل انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر فنڈ (NIIF) پر بھی تبادلہ خیال کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا مجوزہ $3.5 بلین انفراسٹرکچر فنڈ-2 اور $1 بلین پرائیویٹ مارکیٹس فنڈ-2 ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور توانائی کی منتقلی جیسے اعلیٰ ترقی والے شعبوں میں طویل مدتی سرمایہ کاری کو آسان بنا سکتا ہے۔
ڈیجیٹل انقلاب اور ہندوستان بطور عالمی مالیاتی مرکز
ہندوستان کے مالیاتی منظر نامے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے نوٹ کیا کہ گفٹ سٹی میں واقع انٹرنیشنل فنانشل سروسز سینٹرز اتھارٹی (IFSCA) ایک سرکردہ عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ جون 2026 تک، یہاں 1,200 سے زیادہ ادارے رجسٹرڈ ہوئے، جن کے بینکنگ اثاثے $111 بلین سے زیادہ تھے۔ بینکنگ، ٹریژری مینجمنٹ، ری انشورنس، اور پائیدار فنانس میں سرمایہ کاری کے راستے تیزی سے کھل رہے ہیں۔
وزیر خزانہ نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر جیسے کہ آدھار، UPI، DigiLocker، اور ONDC کی بدولت آج دنیا کی حقیقی وقت کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کا تقریباً نصف (50%) صرف ہندوستان میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور فرانس AI اور اگلی نسل کی ٹیکنالوجیز میں قابل اعتماد شراکت دار ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت گزشتہ دہائی میں دوگنی ہو گئی ہے۔ اس وقت تقریباً 1,000 فرانسیسی کمپنیاں بھارت میں کام کر رہی ہیں، جنہیں بھارتی حکومت کے کاروبار کرنے میں آسانی کے اقدامات کی حمایت حاصل ہے۔