مغربی ایشیا کا بحران آپ کے کھانے پر کیا اثر ڈالے گا؟ ایف اے او نے نئی رپورٹ جاری کر دی
طویل مغربی ایشیا کا بحران مہنگائی کا باعث بنے گا، عالمی خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، 2027 تک اناج کی سپلائی پر اثر پڑے گا۔
Published : April 4, 2026 at 12:58 PM IST
نئی دہلی: اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے دنیا کو ایک سنگین اقتصادی وارننگ جاری کی ہے۔ FAO کے مطابق، اگر مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں جاری کشیدگی اور تنازعات 40 دن کی مدت سے تجاوز کر گئے تو عالمی خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب گلوبل فوڈ پرائس انڈیکس میں مارچ میں مسلسل دوسرے مہینے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مارچ میں قیمتوں میں اضافہ
FAO کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، گلوبل فوڈ پرائس انڈیکس مارچ میں اوسطاً 128.5 پوائنٹس رہا، جو فروری کے مقابلے میں 2.4 فیصد زیادہ ہے۔ یہ بھی گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 1 فیصد زیادہ ہے۔ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اس اضافے کی بڑی وجہ مغربی ایشیائی بحران کی وجہ سے توانائی کی قیمتوں (خام تیل) میں اضافہ سمجھا جاتا ہے۔
40 دن کی 'ڈیڈ لائن' اور زراعت پر اثرات
ایف اے او کے چیف اکنامسٹ میکسیمو ٹوریرو نے وضاحت کی کہ قیمتوں میں اضافہ اب تک معمولی رہا ہے کیونکہ عالمی اناج کے ذخائر کافی ہیں۔ تاہم اصل خطرہ 40 دن بعد شروع ہو جائے گا۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کے دو گہرے اثرات ہوں گے:
کاشت کی لاگت: ایندھن اور کھاد مہنگی ہونے سے کسانوں کے منافع میں کمی آئے گی۔
پیداوار میں کمی: جیسے جیسے اخراجات بڑھتے ہیں، کسان یا تو کم کھاد استعمال کریں گے، کم رقبہ پر بوئیں گے، یا ایسی فصلوں کی طرف منتقل ہوں گے جن کو کھاد کی کم ضرورت ہوتی ہے۔
ٹوریرو کے مطابق، کسانوں کے یہ فیصلے نہ صرف اس سال کے آخر تک بلکہ 2027 کے دوران عالمی خوراک کی فراہمی اور قیمتوں کو متاثر کریں گے۔
قیمتوں میں اضافے کا سبب کون سی اشیاء ہیں؟
چینی: مارچ میں چینی کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر 7.2 فیصد اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل جو ایک بڑا برآمد کنندہ ہے، خام تیل کی بلند قیمتوں کی وجہ سے اب چینی کے مقابلے ایتھنول کی پیداوار کے لیے زیادہ گنے کا استعمال کر رہا ہے۔
سبزیوں کا تیل: اس میں 5.1 فیصد اضافہ ہوا کیونکہ بائیو ایندھن کی مانگ میں اضافہ متوقع ہے۔
گندم: امریکہ میں خشک سالی اور آسٹریلیا میں کھاد کی قلت کے خدشات نے گندم کی قیمتوں میں 4.3 فیصد اضافہ کر دیا ہے۔
FAO کا اندازہ ہے کہ اس سال گندم کی عالمی پیداوار 820 ملین ٹن ہو سکتی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.7 فیصد کم ہے۔ اگر مغربی ایشیا کا بحران جلد حل نہ کیا گیا تو کھاد اور نقل و حمل کے اخراجات میں اضافہ دنیا کے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں غذائی تحفظ کے لیے ایک اہم خطرہ بن سکتا ہے۔