کیا گھر پر کوئی شادی یا تقریب ہے؟ گیس سلنڈر کے لیے پریشان ہیں، اس آسان طریقے سے حاصل کریں
شادیوں کی میزبانی کرنے والے خاندانوں کے لیے اب ایک تسلی بخش خبر ہے۔ مکمل خبر پڑھیں۔۔۔
Published : April 20, 2026 at 4:48 PM IST
حیدرآباد: ملک بھر میں باضابطہ طور پر تقریبات اور شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ تاہم، موجودہ عالمی حالات اور جغرافیائی سیاسی تناؤ (خاص طور پر مغربی ایشیا میں) نے ایندھن کی سپلائی چین کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے ایل پی جی گیس سلنڈر کی دستیابی کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی، شادیوں کی میزبانی کرنے والے خاندانوں کے لیے اب ایک تسلی بخش خبر ہے۔
گیس ایجنسیوں نے شادیوں کے سیزن کو مدنظر رکھتے ہوئے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایندھن کی قلت تہوار کے ماحول میں خلل نہ ڈالے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی شادی ہے، تو آپ کو سلنڈروں کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے یا بلیک مارکیٹ منافع خوری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اپنا ویڈنگ کارڈ لائیں، سلنڈر لے جائیں
گیس کمپنیوں (HP، Bharat، اور Indane) کی طرف سے جاری کردہ نئی ہدایات کے مطابق، شادیوں کی میزبانی کرنے والے خاندانوں کو ترجیحی بنیادوں پر 'کمرشل ایل پی جی سلنڈر' فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، صارفین کو بس اپنی قریبی گیس ایجنسی جانا ہوگا اور چند آسان کاغذی کارروائی کو مکمل کرنا ہوگا۔ ضوابط کے مطابق، درخواست دہندہ کو شادی کا اصل دعوت نامہ کارڈ، اپنا آدھار کارڈ، اور ایک تحریری درخواست فارم جمع کرانا ہوگا۔
ان خصوصی انتظامات کے تحت، ایک خاندان اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق دو یا پانچ سے سات تک سلنڈر خرید سکتا ہے۔ اس کے لیے، صارف کو تقریباً 2,200 روپے سے 2,500 روپے فی سلنڈر کی سیکیورٹی رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری رقم مکمل طور پر قابل واپسی ہے۔ تقریب کے بعد سلنڈر واپس کرنے کے بعد اسے صارف کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تاہم، صارفین کو ری فلنگ کے وقت موجودہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے سلنڈر ری فلز کے لیے علیحدہ ادائیگیاں کرنی ہوں گی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ جہاں خام تیل اور گیس کی بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، حکومت اور گیس کمپنیاں دونوں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ ملکی سپلائی ہموار اور بلاتعطل رہے۔ صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آخری لمحات کے رش سے بچنے کے لیے اپنی ایجنسی کو کم از کم ایک ہفتہ پہلے مطلع کریں۔
