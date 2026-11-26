'بھارت یکطرفہ معاہدہ مسترد کر دے'، ماہرین نے نئے امریکی محصولات کو "دباؤ کا حربہ" قرار دے دیا
نئے محصولات کی تجویز کو دباؤ کا حربہ قرار دیتے ہوئے ماہرین نے واشنگٹن کی شرائط پر تجارتی معاہدے کو نقصان دہ قرار دیا۔
Published : November 26, 2026 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: ماہرین کے مطابق واشنگٹن کے نئے سیکشن 301 ٹیرف ایک مختلف نام سے باہمی ٹیرف کے نظام کو واپس لاتے نظر آرہے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ تجارتی شراکت داروں کو اپنی شرائط پر تجارتی معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے 40 فیصد تک ڈیوٹیز استعمال کر رہا ہے۔
گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کی رپورٹ کے مطابق مجوزہ نظام کے تحت ممالک تجارتی رعایتیں دے کر کم ٹیرف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر واشنگٹن کی طرف سے بیان کردہ صنعتی گنجائش میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہندوستان کے لیے ایک ڈیل کے تحت مجوزہ 17 فیصد ٹیرف بغیر کسی کے 25 فیصد کی شرح پر صرف ایک چھوٹا فائدہ پیش کرتا ہے۔ بنگلہ دیش ویتنام اور چین جیسے حریفوں کے ساتھ فرق صرف 1–3 فیصد ہو سکتا ہے۔
اس سے پیشکش زیادہ صلاحیت کو حل کرنے کی حقیقی کوشش سے زیادہ سودے بازی کے آلے کی طرح نظر آتی ہے۔ 100 فیصد تک ٹیرف کے خطرے کے ساتھ، جی ٹی آر آئی نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کو یک طرفہ ڈیل کو مسترد کرنا چاہیے اور گھریلو طلب کو پورا کرنے، برآمدات کو بڑھانے اور مستقبل کی ترقی کے لیے تیاری کے لیے اپنی صنعتی توسیع کا دفاع کرنا چاہیے۔
باہمی محصولات کا احیاء
رپورٹ کے مطابق، سیکشن 301 اضافی صلاحیت کی تحقیقات کے تحت بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تجویز کردہ نئے ٹیرف ایک نئے نام کے تحت باہمی ٹیرف کے نظام کو دوبارہ تخلیق کرتے ہیں، جو تجارتی شراکت داروں کو یکطرفہ، مہنگے تجارتی سودوں پر دستخط کرنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے نہ کہ حقیقی طور پر ساختی صنعتی زائد پیداوار سے نمٹنے کے لئے۔
11 مارچ 2026 کو 'آفس آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپریزینٹیٹو' کی جانب سے 16 معیشتوں کے خلاف شروع کی گئی اس کارروائی میں، مجوزہ محصولات کا ہدف 14 تجارتی شراکت دار ہیں، جبکہ میکسیکو اور ناروے کو فی الحال اس سے باہر رکھا گیا ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہری شرح کا ڈھانچہ اپنا کر س کے تحت معاہدے سے انکار کرنے والے ممالک پر بھاری بنیادی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ معاہدے پر دستخط کرنے والوں کو کم شرحیں پیش کی گئی ہیں وشنگٹن نے اپنی وہ 'مذاکراتی طاقت' دوبارہ حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے محصولات عائد کر سکتا ہے اور یکطرفہ مراعات حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی حکومت محصولات میں رعایت حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ صنعتی صلاحیت بدستور ویسی ہی کیوں نہ رہے جس کی وجہ سے یہ تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔
ان 14 ہدف بننے والی معیشتوں کے لیے مجوزہ بنیادی شرحیں اور تجارتی معاہدے کی شرحیں اس 'جبری ڈھانچے' کو بے نقاب کرتی ہیں:
بھارت کو 25 فیصد تک (یا معاہدہ طے پانے کی صورت میں 17 فیصد تک) محصولات کا سامنا ہے۔
چین کو 40 فیصد تک (یا 2018 کے 'سیکشن 301' کے تحت عائد محصولات کے اوپر 20 فیصد کی معاہداتی شرح) کا سامنا ہے۔
ویتنام کو 35 فیصد تک (یا معاہدے کی صورت میں 20 فیصد تک) محصولات کا سامنا ہے۔
بنگلہ دیش کو 20 فیصد تک (یا 18 فیصد کی معاہداتی شرح) کا سامنا ہے۔
کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کو 25 فیصد تک (یا 18 فیصد کی معاہداتی شرح) کا سامنا ہے۔
جنوبی کوریا اور تائیوان کو 25 فیصد تک (یا 'ایم ایف این' یعنی 'موسٹ فیورڈ نیشن' کی رعایت کے بعد 15 فیصد تک) محصولات کا سامنا ہے۔
یورپی یونین، جاپان اور سوئٹزرلینڈ کو 20 فیصد تک (یا 'ایم ایف این' کی رعایت کے بعد 15 فیصد تک) محصولات کا سامنا ہے۔
سنگاپور کو 20 فیصد تک (یا 10 فیصد کی معاہداتی شرح) کا سامنا ہے۔
موجودہ معاہدے بھی ان شرحوں پر اثر انداز ہوتے ہیں
یورپی یونین، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے لیے 15 فیصد کی وہ زیادہ سے زیادہ حد برقرار ہے جو مذاکرات کے ذریعے طے پائی تھی (جس میں عام محصولات بھی شامل سمجھے جاتے ہیں)۔ مزید برآں یہ نئے محصولات کچھ پہلے سے عائد ٹیکسوں یا ڈیوٹیز کے اوپر مزید نہیں لگائے جائیں گے۔
ان میں وہ 10 فیصد یا 12.5 فیصد محصولات بھی شامل ہیں جو جولائی میں 'جبری مشقت' کے نفاذ کے معاملے پر 60 معیشتوں پر عائد کیے گئے تھے۔ جی ٹی آر آئی کے بانی اجے سریواستو نے تجزیہ کیا کہ ہندوستان کے لیے، سیکشن 301 کی تحقیقات سات شعبوں جیسے سولر ماڈیولز (جہاں صلاحیت تقریباً تین گنا گھریلو مانگ ہے)، پیٹرو کیمیکل، اسٹیل، ٹیکسٹائل، صحت سے متعلق سامان، تعمیراتی مواد اور آٹوموٹو مصنوعات جیسے سات شعبوں میں ممکنہ اضافی صلاحیت یا برآمدی سرپلس کی نشاندہی کرتی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اس تجویز کے تحت، ہندوستانی درآمدات کو 17 فیصد ٹیرف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر تجارتی معاہدہ طے پا جاتا ہے، جس میں بنگلہ دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ (18 فیصد ڈیل ریٹ) پر 1 فیصد برتری اور ویتنام اور چین پر 3 فیصد برتری کی پیشکش کی جاتی ہے (20 فیصد سے 5 فیصد تک)۔ ڈیل، اس خطرے کے ساتھ کہ یو ایس ٹی آر یصلہ مزید ڈیوٹیز یا امپورٹ کوٹہ لے سکتا ہے۔
'بھارت معاہدے کو مسترد کرے'
انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ یہ ہیرا پھیری کی شرحیں یک طرفہ رعایتیں حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی گئی ہیں اور 100 فیصد تک گراہم ٹیرف کے خطرے کے ساتھ اب بھی اس پر لٹکا ہوا ہے، ہندوستان کو تجارتی معاہدے کو مسترد کرنا چاہیے اور اس کے بجائے سیکٹر کے لحاظ سے الزامات کا جواب دینا چاہیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری گھریلو خریداروں، بیرون ملک مقیم صارفین کی خدمت کرتی ہے اور مستقبل کی برآمدات کو اضافی صلاحیت کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے صرف اضافی طلب کے طور پر استعمال کرتی ہے۔