یوروپی ممالک ڈیزل کا بڑا اسٹاک جاری کرنے پر رضامند، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان ٹرمپ نے دی راحت کی خبر
ٹرمپ نے کہا کہ یوروپ ابھی ابھی اپنے بھاری اسٹاک والے ڈیزل آئل کی ایک بڑی مقدار کو جاری کرنے پر رضامند ہوا ہے۔
Published : October 3, 2026 at 9:49 AM IST
واشنگٹن: گلوبل سپلائی (عالمی فراہمی) میں رکاوٹوں کی وجہ سے ایندھن (فیول) کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کوششوں کے بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوروپی ممالک اپنے بھاری اسٹاک والے ڈیزل آئل کو جاری کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عمل فوری طور پر شروع ہونے والا ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا، "یوروپ ابھی ابھی اپنے بھاری اسٹاک والے ڈیزل آئل کی ایک بڑی مقدار کو مارکیٹ میں جاری کرنے پر رضامند ہوا ہے۔ یہ عمل فوری طور پر شروع ہوگا۔" یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ ان کی انتظامیہ عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کو کم کرنے کی جاری کوششوں کے تحت یوروپی ممالک سے ان کے ڈیزل ریزرو (ذخائر) کو استعمال کرنے کی درخواست کر سکتی ہے۔
امریکی ڈیزل شپمنٹس پر ممکنہ پابندی
جب صحافیوں نے ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ مارکیٹ ریٹ کم کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈیزل سپلائی جاری کرنے کے سلسلے میں یوروپی حکومتوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ کا یہ اعلان ڈیزل کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کم کرنے کے دیگر طریقوں پر انتظامیہ کے اندر ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بیرونی ممالک کو بھیجی جانے والی امریکی ڈیزل شپمنٹس (برآمدات) پر ممکنہ پابندی کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔
آئل ریفائنری انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملے
ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ برآمدات پر پابندیوں کا فعال طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈیزل کی برآمد پر ممکنہ پابندیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس موضوع پر بہت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے اکثر کاروں کے لیے استعمال ہونے والے گیسولین (پٹرول) کی قیمت تھوڑی بڑھ سکتی ہے، اس لیے وہ اس کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے موجودہ مارکیٹ کی ان پابندیوں اور قلت کے پیچھے مڈل ایسٹ (مشرقِ وسطیٰ) میں اتھل پتھل کے بجائے روس کے آئل ریفائنری انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کو اہم وجہ قرار دیا۔
یوکرین روس میں ڈیزل ریفائنریوں کو نشانہ بنا رہا
ٹرمپ نے کہا، "بڑی پرابلم یہ ہے کہ روس میں ریفائنریوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں مڈل ایسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر روس کا مسئلہ ہے۔ یوکرین اور روس ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ یوکرین روس میں ڈیزل ریفائنریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے پیمانے پر ریفائننگ کرتے ہیں۔"
انرجی ایسوسی ایشنز کی ایکسپورٹ پر پابندی کی سخت مخالفت
اگرچہ بیرونی شپمنٹس کو روکنے یا کم کرنے کو مقامی اسٹاک بڑھانے اور مقامی صارفین کے لیے قیمتیں کم کرنے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن تجارتی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی مداخلت کے بین الاقوامی سطح پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ 30 سے زائد امریکی کارپوریٹ، مینوفیکچرنگ اور انرجی ایسوسی ایشنز نے ایکسپورٹ پر پابندی کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اس پابندی سے مقامی ریفائننگ کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے اور نادانستہ طور پر قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
بڑھتی ہوئی قیمتیں سپلائی چین کو متاثر کر رہی ہیں
اس کے برعکس، یوروپی شراکت داروں سے ان کے ذخائر جاری کرنے کا مطالبہ کرنے سے امریکی تجارتی بہاؤ کو روکے بغیر، مجموعی طور پر مارکیٹ میں ایندھن کی دستیابی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز رہے گی۔ ڈیزل فیول ٹرانسپورٹ، زراعت، تعمیرات اور ہیوی انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایک سیاسی اور معاشی طور پر انتہائی حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں سپلائی چین کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔