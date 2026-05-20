ریزرو بینک آف انڈیا کے اندازے سے بھی زیادہ بڑھے گی مہنگائی،، آکسفورڈ اکنامکس کی رپورٹ
ایناڈو ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، الیگزینڈرا ہرمن پرساد نے چونکانے والے دعوے کیے۔
Published : May 20, 2026 at 10:15 AM IST
Updated : May 20, 2026 at 10:23 AM IST
حیدرآباد: آکسفورڈ اکنامکس میں ویسٹ ایشیا ریسرچ ڈویژن کی سربراہ الیگزینڈرا ہرمن پرساد نے کہا ہے کہ ہندوستان افراط زر کے جھٹکوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور ان کا اثر پہلے ہی واضح طور پر نظر آرہا ہے۔ انھوں نے مزید اشارہ کیا کہ، اس سال کے آخر تک، افراط زر کی سطح ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے تخمینے سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ، "اگرچہ تیل کی قیمتوں جیسے عوامل براہ راست ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان کا بالواسطہ اثر کہیں زیادہ اہم ہے۔ کاروباری صارفین پہلے ہی ایندھن کی بلند قیمتوں اور سپلائی سے متعلق دباؤ کے اثرات سے دوچار ہیں۔"
عالمی ترقی کے پس منظر میں آکسفورڈ اکنامکس نے ہندوستان میں افراط زر پر ایک مطالعہ کیا اور ایک رپورٹ جاری کی۔ ایناڈو – ای ٹی وی بھارت کے خصوصی نامہ نگار ایم ایل نرسمہا ریڈی نے اس مطالعہ کی قیادت کرنے والی الیگزینڈرا ہرمن پرساد کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کی۔ انٹرویو کے اہم اقتباسات پڑھیں۔۔۔
سوال: آپ کے مطالعہ کے مطابق، ایندھن کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہندوستان کو کس حد تک متاثر کرے گا؟
جواب: اگرچہ اب تک صارفین کو ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے جھٹکے سے کچھ راحت ملی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تحفظ طویل مدت تک برقرار رہے گا۔ ایندھن کی قیمتوں میں محض 10 فیصد اضافہ بھی اگلے تین سے چار مہینوں میں بنیادی افراط زر کو 0.3 سے 0.4 فیصد تک بڑھا سکتا ہے۔
اس سال کے آخری مہینوں میں افراط زر کے اثرات خاص طور پر واضح ہونے کی توقع ہے۔ ہم پیش قیاسی کرتے ہیں کہ بنیادی افراط زر 2026 کی چوتھی سہ ماہی میں 6.4 فیصد رہے گا — یہ اعداد و شمار آر بی آئی کے تخمینے سے کافی زیادہ ہے۔ کھانے پینے کے اشیاء کی مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ خاندانوں نے گزشتہ سال کے اوائل میں ہی مہنگائی کے اثرات سے نبرد آزما ہونا شروع کر دیا۔ تاہم، اس سال کے وسط سے شروع ہونے والے خاص طور پر تیسری اور چوتھی سہ ماہی کے دوران، یہ اثر مزید شدید ہونے کا خدشہ ہے۔
سوال: اس مہنگائی کے اثرات سے کون سے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟
جواب: ابتدائی اثرات ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں نظر آئے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اثر تمام شعبوں میں پھیلنے کی امید ہے۔ صنعت، مینوفیکچرنگ، ریستوراں اور ہوٹل اور مہمان نوازی کے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اشیائے خوردونوش کی قیمتیں بڑھیں گی، اور آنے والے مہینوں میں نقل و حمل کے شعبے پر اثرات واضح طور پر ظاہر ہوں گے۔
سامان کی فراہمی اور زراعت جیسے شعبے بھی متاثر ہوں گے۔ جہاں تک کھادوں کا تعلق ہے، اس کا فوری اثر کسانوں پر نہیں بلکہ حکومت پر پڑے گا۔ ایک بڑا سوال باقی ہے: کیا مانسون کے آنے اور خریف فصلوں کی بوائی کا سیزن شروع ہونے تک کسان مناسب مقدار میں کھاد حاصل کر سکیں گے؟
جون کا مہینہ دھان اور مکئی جیسی فصلوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ خلیجی ممالک کھاد کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نے کھاد کی کھپت میں کمی کی اپیل کی ہے۔ ان حالات میں سپلائی میں تاخیر، ڈسٹری بیوشن میں رکاوٹ اور طلب کے مقابلے میں قلت جیسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ سالانہ اوسط مہنگائی کی شرح نسبتاً کم ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اگلے چند مہینوں تک اس کے بلند رہنے کی توقع ہے۔
سوال: کیا آپ کو یقین ہے کہ ریزرو بینک نے دوسرے مرحلے کے اثر کو کم سمجھا ہے؟
جواب: ریزرو بینک نے حال ہی میں دوسرے مرحلے سے وابستہ خطرات کو تسلیم کیا ہے۔ اب تک، یہ اپنے افراط زر کے تخمینوں میں بتدریج ایڈجسٹمنٹ کر رہا تھا۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) پر مبنی افراط زر کی شرح مالی سال 2026-27 میں اوسطاً 4.6 فیصد اور کیلنڈر سال 2026 میں 4.2 فیصد رہے گی۔ اس توقع کی بنیاد پر کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 10 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے، یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ افراط زر 0.2 فیصد یا اس سے زیادہ پوائنٹس تک بڑھ سکتا ہے۔
تاہم، ہمارے اندازوں کے مطابق، مالی سال 2026-27 میں افراط زر کی شرح اوسطاً 5.9 فیصد اور کیلنڈر سال 2026 میں 5.1 فیصد رہے گی۔ جہاں تک افراط زر اور شرح سود کے حوالے سے تخمینوں کا تعلق ہے، مانگ کی موجودہ حالت ایک بڑے چیلنج کے طور پر ابھری ہے۔ اگرچہ 2026 کے آغاز میں کھپت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، لیکن ہمارے حالیہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کمزور ہے۔
کیلنڈر سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک، اشارے سامنے آئے ہیں جو صارفین کے اخراجات میں معمولی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نتیجتاً، اب کمپنیوں کے پاس اپنی بڑھتی ہوئی خام مال کی قیمتوں کا بوجھ صارفین پر ڈالنے کے مواقع کم ہیں۔ جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہ دیکھتے ہوئے کہ افراط زر اپنے اوپر کی رفتار کو جاری رکھے گا، ایسا لگتا ہے کہ آر بی آئی کے پاس اس پر قابو پانے کے لیے محدود اختیارات ہیں۔ دریں اثناء روپے کی قدر میں بھی مسلسل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کو سدھارنے کے لیے، آر بی آئی آخری حربے کے اقدام کے طور پر شرح سود بڑھانے کا سہارا لے سکتا ہے۔ جب 2022 میں شرح سود میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا تو زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی اس کے پیچھے واحد بنیادی محرک نہیں تھی۔ اس کے باوجود، عالمی اقتصادی حالات کی وجہ سے، یہ ذخائر صرف چھ ماہ کے عرصے میں 37 بلین ڈالر تک کم ہو چکے تھے۔ نتیجتاً شرح سود میں اضافہ بالکل ضروری ہو گیا۔
ستمبر 2025 تک زرمبادلہ کے ذخائر میں 27 بلین ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی مدت کے دوران، فارورڈ واجبات - مارچ 2026 تک پختہ ہونے والے - 100 بلین ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے، آر بی آئی اس سال کے اختتام سے پہلے کلیدی سود کی شرحوں میں دو بار- ہر بار 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر سکتا ہے۔
سوال: حکومت کے پالیسی اقدامات کس حد تک سود مند ثابت ہوئے ہیں؟
جواب: ایک اچھی طرح سے سوچے گئے پالیسی فیصلے کے حصے کے طور پر، حکومت نے بڑھتی ہوئی لاگت کے بوجھ کو صارفین پر ڈالنے کے بجائے خود ہی جذب کرنے کا انتخاب کیا۔ کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) کا تقریباً دسواں حصہ (یا توانائی کے ایک تہائی حصہ) کے لیے ایندھن کا حصہ ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول، جو بنیادی طور پر نجی گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں، کو ایندھن کی افراط زر کے جزو کے طور پر 'بنیادی افراط زر' کے تحت درجہ بندی کیا جاتا ہے۔۔
اگرچہ کمرشئل ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مارچ میں ایندھن کی مہنگائی کسی حد تک قابو میں نظر آئی، لیکن اپریل میں پٹرول، ڈیزل یا ایل پی جی کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حکومت یہ مالی بوجھ خود اٹھاتی رہی۔ تاہم ایندھن کی عالمی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں ایندھن کی مہنگائی برقرار رہنے کا امکان ہے۔
سوال: دیگر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں کیا صورتحال ہے؟ چین میں کیا صورتحال ہے؟
جواب: تیل کی قیمتوں کا اثر کئی ممالک میں محسوس کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فلپائن اور ویتنام میں- اور یہ اثر اپریل سے مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی اس کا نمایاں اثر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر فوری طور پر نہیں، ہندوستان بھی جلد یا بدیر اسی طرح کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوگا۔
تاہم چین میں صورتحال مختلف ہے۔ وہاں حالات کے اتنے سنگین ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ کمپنیوں کے پاس تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سارا بوجھ صارفین پر ڈالنے کی گنجائش بہت محدود ہے۔ نتیجتاً، چین کو اس وقت مہنگائی کی سطح کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کا بھارت کو سامنا ہے۔
