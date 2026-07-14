یہ کام فوری کریں، ورنہ آپ کی پوری پی ایف کی رقم پھنس سکتی ہے، ای پی ایف او نے نیا حکم جاری کر دیا
ای پی ایف او کے نئے قوانین پر فوری عمل نہیں کرنے پر ممبران کے ای-نامینیشن اور پی ایف کلیم رک سکتے ہیں۔
Published : July 14, 2026 at 5:17 PM IST
حیدرآباد: ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ( ای پی ایف او) نے اپنے کروڑوں صارفین کے لیے ایک اہم الرٹ جاری کیا ہے۔ ای پی ایف او کے نئے قوانین کے تحت، اگر کسی پی ایف اکاؤنٹ ہولڈر نے یونیفائیڈ ممبر پورٹل پر اپنی پروفائل فوٹو اپ ڈیٹ نہیں کی ہے، تو ان کے پی ایف کلیم اور ای-نامینیشن کی کارروائی درمیان میں پھنس سکتی ہے۔ تنظیم نے ڈیجیٹل سیکورٹی کو مضبوط بنانے اور آن لائن فراڈ کو روکنے کے لیے اس اصول کو سختی سے نافذ کیا ہے۔
شناخت اور حفاظت کے لیے تصویر لازمی
ای پی ایف او کے عہدیداروں کے مطابق پروفائل فوٹو ممبر کی ڈیجیٹل شناخت قائم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر پورٹل پر تصویر اپ لوڈ نہیں کی جاتی ہے تو ممبر کی 'ای-نامینیشن' مکمل نہیں ہو سکے گی۔ چونکہ آن لائن ایڈوانس یا حتمی پی ایف کلیمز ای-نامینیشن کے بغیر پروسیس نہیں کیے جاتے، اس لیے یہ معمولی نگرانی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ پروفائل مکمل طور پر اپ ڈیٹ رکھنے سے کلیمز انتہائی تیز اور شفاف طریقے سے طے پاتے ہیں۔
گھر سے اپنی پروفائل فوٹو کو کیسے اپ ڈیٹ کریں:
پی ایف اکاؤنٹ ہولڈر ذیل میں بیان کردہ آسان آن لائن عمل سے منٹوں میں اپنی تصویر اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
1- پورٹل پر جائیں: سب سے پہلے، آفیشل ای پی ایف او ممبر پورٹل پر جائیں اور اپنا 12 ہندسوں کا یو اے این اور پاس ورڈ استعمال کرکے لاگ ان کریں۔
2- پروفائل کا آپشن منتخب کریں: ہوم پیج کھلنے کے بعد، مینو بار میں 'View' ٹیب پر کلک کریں اور ڈراپ ڈاؤن مینو سے 'پروفائل' آپشن کو منتخب کریں۔
3- تصویر تبدیل کریں: یہاں، آپ کو بائیں جانب اپنی پروفائل امیج کے نیچے 'Change Photo' کا آپشن نظر آئے گا۔ اس پر کلک کریں.
4- اپ لوڈ کریں اور سیو کریں: اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے ڈیجیٹل پاسپورٹ کے سائز کی تصویر منتخب کرنے کے لیے 'براؤز' بٹن پر کلک کریں۔ بٹن دبا کر اپنے کمپیوٹر یا موبائل سے ڈیجیٹل پاسپورٹ سائز کی تصویر منتخب کریں۔ اس کے بعد، 'پریویو' دیکھیں، ' اپ لوڈ فوٹوگراف' پر کلک کریں، اور اسے سیو کرنے کے لیے 'اوکے' کو دبائیں۔
تصویر اپ لوڈ کرتے وقت ای پی ایف او کے رہنما خطوط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں، تصویر کو مسترد کیا جا سکتا ہے:
1- تصویر حالیہ، رنگین، پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے۔
2- تصویر کا پس منظر سادہ سفید یا ہلکا رنگ ہونا چاہیے۔
3- چہرے پر ٹوپی، سکارف یا سیاہ چشمہ نہیں ہونا چاہیے اور دونوں کان واضح طور پر نظر آنے چاہئیں۔
آٹو سیٹلمنٹ کے لیے کے وائی سی بھی ضروری
ای پی ایف او نے حال ہی میں اپنے آٹو سیٹلمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے، جس سے درست اسناد کے ساتھ دعوے صرف تین سے چار دنوں میں براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جاسکیں گے۔ اس کے لیے، تصویر کے علاوہ، آپ کا آدھار کارڈ آپ کے یو اے این سے منسلک ہونا چاہیے، آپ کے پین کارڈ کی تصدیق ہونی چاہیے (ٹی ڈی ایس کٹوتی سے بچنے کے لیے)، اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (بشمول آئی ایف ایس سی کوڈ) درست اور فعال ہونا چاہیے۔
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