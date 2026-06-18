ای پی ایف او کا بڑا اپ ڈیٹ: یو پی آئی اور اے ٹی ایم پر مبنی پی ایف نکالنے کی ٹیسٹنگ مکمل، جانیں کب سے نکال سکیں گے پیسے
نئے نظام کے تحت، اراکین کو اپنے پیسے نکالنے کے لیے اب آجروں کے دستخطوں یا طویل کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
Published : June 18, 2026 at 4:04 PM IST
حیدرآباد: مرکزی حکومت ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے تقریباً 7 کروڑ کھاتہ داروں کے لیے سماجی تحفظ کے نظام میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیجیٹل اصلاحات نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پی ایف کھاتہ داروں کو جون 2026 کے آخر تک براہ راست اے ٹی ایم اور یو پی آئی کے ذریعے فوری طور پر نکالنے کی انقلابی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ 'ای پی ایف او 3.0' کے نام سے آنے والے اس اپ گریڈ کا مقصد پی ایف نکالنے کے عمل کو مکمل طور پر پیپر لیس اور شفاف بنانا ہے۔
تکنیکی جانچ کامیابی کے ساتھ مکمل
مرکزی محنت اور روزگار کے وزیر منسکھ منڈاویہ نے حال ہی میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) کے تعاون سے کی جانے والی اس نئی سہولت کی تکنیکی جانچ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ محکمہ اپنے سرور کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر رہا ہے، جس کے بعد سروس جلد ہی لائیو کر دی جائے گی۔ نئے نظام کے تحت، اراکین کو اپنے فنڈز نکالنے کے لیے اب آجروں کے دستخطوں یا طویل کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
پیسہ نکالنے کی حدود اور محفوظ مستقبل کے قواعد
ملازمین کے مستقبل اور ریٹائرمنٹ کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے، حکومت نے نکاسی کی کچھ حدیں مقرر کی ہیں:
75 فیصد تک فوری نکالنا: ہنگامی صورت حال میں، کھاتہ دار اپنے کل ای پی ایف بیلنس کا 50 فیصد سے 75فیصد یو پی آئی یا اے ٹی ایم کے ذریعے نکال سکیں گے۔
25 فیصد لازمی لاک ان: ریٹائرمنٹ کارپس کی حفاظت کے لیے، ہر وقت اکاؤنٹ میں 25 فیصد کا کم از کم بیلنس برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔
آٹو سیٹلمنٹ کی حد میں اضافہ: بیماری، تعلیم یا شادی جیسی ضروری ضروریات کے لیے بغیر کسی انسانی مداخلت کے آٹو سیٹلمنٹ کی حد 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔
یو پی آئی۔ اے ٹی ایم سسٹم کیسے کام کرے گا؟
اس فیچر کے لائیو ہونے کے بعد اراکین کے پاس ای پی ایف او ممبر پورٹل یا امنگ ایپ پر یو پی آئی کے ذریعے ودڈراول کا ایک نیا آپشن ہوگا۔ اراکین کو اپنی درست یو پی آئی آئیڈی درج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جس کے بعد گوگل پے، فون پے یا پے ٹی ایم جیسی ایپس پر مینڈیٹ کی درخواست تیار کی جائے گی۔ آدھار پر مبنی او ٹی پی تصدیق مکمل ہونے کے بعد، فنڈز براہ راست منسلک بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے، جسے اے ٹی ایم کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔
صارفین کے لیے لازمی انتظامی ہدایات
بغیر کسی رکاوٹ کے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کھاتہ داروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کے وائی سی کے عمل کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کریں۔ ممبران کا یو اے این ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور ان کا موبائل نمبر ان کے آدھار، بینک اکاؤنٹ اور ای پی ایف او ڈیٹا بیس سے بالکل مماثل ہونا چاہیے۔