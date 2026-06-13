ای پی ایف او: سود کی رقم ای پی ایف ممبران کے کھاتوں میں کب آئے گی؟ پورا عمل جانیں
مارچ میں ای پی ایف او کے سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز نے مالی سال 2025-26 کیلئے سالانہ شرح سود 8.25 فیصد کی سفارش کی تھی۔
Published : June 13, 2026 at 4:16 PM IST
نئی دہلی: ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے لاکھوں ممبران مالی سال 2025-26 کے لیے سود کی رقم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ مارچ میں، ای پی ایف او کے سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی) نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹس پر سالانہ شرح سود 8.25 فیصد کی سفارش کی۔ وزارت محنت اور روزگار کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، سی بی ٹی نے سفارش کی کہ سود کو اراکین کے ای پی ایف کھاتوں میں جمع کر دیا جائے۔ تاہم اس سفارش کے دو ماہ بعد بھی ممبران سالانہ سود کی رقم کے منتظر ہیں۔
خیال رہے کہ طریقہ کار کے مطابق، سی بی ٹی کی تجویز منظوری کے لیے وزارت خزانہ کو بھیجی جاتی ہے۔ وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد، سفارش کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی سود کی رقم اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ چونکہ اس عمل میں متعدد مراحل شامل ہیں، اس لیے رقم جمع کرنے کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے۔ عام طور پر، سود کی رقم جون-جولائی میں ای پی ایف کھاتوں میں جمع کی جاتی ہے۔
پچھلی ٹائم لائن کی بنیاد پر، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ای پی ایف کھاتے دار بہت جلد اپنے کھاتوں میں مالی سال 2025-26 کے لیے سود کی رقم دیکھ سکیں گے۔ پچھلے سال جون اور جولائی میں ای پی ایف او ممبران کے کھاتوں میں سود جمع کیا گیا تھا۔ تاہم، سود عام طور پر اکاؤنٹس میں جمع کیا جاتا ہے جب حکومت باضابطہ طور پر چی بی ٹی کی طرف سے تجویز کردہ شرح سود کو منظوری دیتی اور نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے۔
ای پی ایف اسکیم، سال 1952 کے پیراگراف 60 کے تحت، ماہانہ رننگ بیلنس پر سود کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس میں سالانہ بنیاد پر اضافہ کیا جاتا ہے۔
ای ٹی ایف (ایکسچینج ٹرینڈڈ فنڈز) اور دیگر سرمایہ کاری سے اچھے منافع کی وجہ سے، ای پی ایف او پچھلے کئی سالوں سے آٹھ % سے زیادہ کی شرح سود دے رہا ہے، جو ای پی ایف او کے مضبوط کریڈٹ پروفائل اور اس کے اراکین کو اچھا منافع فراہم کرنے کی مستقل صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔
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