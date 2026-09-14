ای پی ایف او کا بڑا تحفہ: نہ ایپ کا جھنجھٹ، نہ ویب سائٹ کا چکر؛ اب واٹس ایپ پر ملے گی پی ایف کی اے ٹو زیڈ ڈیٹیل
اب رجسٹرڈ نمبر سے صرف 'Hello' لکھ کر پی ایف بیلنس، گزشتہ پانچ ٹرانزیکشن اور کلیم اسٹیٹس فوری جانیں۔
Published : September 14, 2026 at 12:20 PM IST
نئی دہلی: ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (EPFO) نے اپنے کروڑوں ممبران کو بڑی راحت دیتے ہوئے ایک نئی اور بے حد آسان ڈیجیٹل سروس کی شروعات کی ہے۔ ای پی ایف او نے باضابطہ طور پر اپنا 'واٹس ایپ چینل' لانچ کر دیا ہے، جس کے ذریعے پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز اب صرف ایک 'Hello' میسج بھیج کر اپنے اکاؤنٹ سے جڑی تمام معلومات براہِ راست اپنے موبائل اسکرین پر حاصل کر سکیں گے۔
تنظیم نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا ہینڈل 'ایکس' (X) پر اس انقلابی اقدام کا اعلان کیا ہے۔ ای پی ایف او نے واٹس ایپ سروس شروع کی۔ اب رجسٹرڈ نمبر سے صرف 'Hello' لکھ کر پی ایف بیلنس، گزشتہ پانچ ٹرانزیکشن اور کلیم اسٹیٹس فوری جانیں۔
EPFO now on WhatsApp too!— EPFO (@officialepfo) September 13, 2026
📢Join EPFO's official WhatsApp Channel to get important updates and useful information. Click on the link to join. https://t.co/k2KmISipxw #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #EPFOWhatsAppChannel pic.twitter.com/mgLueBG1GD
چیٹ بوٹ اور محفوظ ڈیٹا بیس سرچ ٹیکنالوجی
اس نئے نظام کے تحت، پی ایف ممبران کو اب اپنا بیلنس جاننے یا کلیم اسٹیٹس ٹریک کرنے کے لیے ای پی ایف او پورٹل یا امنگ (UMANG) ایپ پر بار بار لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ای پی ایف او کا یہ نیا پلیٹ فارم ایک جدید اے آئی (AI) چیٹ بوٹ اور محفوظ ڈیٹا بیس سرچ ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔
جانیں کیسے کام کرے گی یہ سروس
واٹس ایپ پر اس سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ممبران کو ای پی ایف او کے رجسٹرڈ واٹس ایپ چینل سے جڑنا ہوگا۔ اس کے بعد، انہیں اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے صرف 'Hello' لکھ کر بھیجنا ہوگا۔ میسج موصول ہوتے ہی، سسٹم سب سے پہلے سکیورٹی جانچ کے تحت یہ تصدیق کرے گا کہ پیغام یونیورسل اکاؤنٹ نمبر (UAN) سے لنکڈ موبائل نمبر سے ہی آیا ہے یا نہیں۔ تصدیق کامیاب ہونے کے بعد، ممبر کو اس کی مقامی زبان میں ایک آسان مینو (Menu) دکھائی دے گا، جس میں سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔
واٹس ایپ پر ملنے والی اہم سہولیات
پی ایف بیلنس کی فوری معلومات: اکاؤنٹ ہولڈرز بغیر کسی تکنیکی رکاوٹ کے اپنے پی ایف اکاؤنٹ کا کل بیلنس دیکھ سکیں گے۔
گزشتہ 5 ٹرانزیکشنز کی ہسٹری: آپ کے اکاؤنٹ میں کمپنی کی طرف سے جمع کرائے گئے آخری پانچ فنڈز کی پوری تفصیل ملے گی۔
لائیو کلیم اسٹیٹس: پی ایف نکالنے یا ٹرانسفر کرنے کی درخواستوں کی موجودہ صورتحال کو براہِ راست ٹریک کیا جا سکے گا۔
چینل سے جڑنے کا طریقۂ کار: ای پی ایف او نے ممبران کی سہولت کے لیے ایک آفیشل کیو آر (QR) کوڈ جاری کیا ہے، جسے اسکین کر کے براہِ راست اس چینل سے جڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ممبران آفیشل لنک پر کلک کر کے بھی براہِ راست چینل کا حصہ بن سکتے ہیں اور مستقبل کی تمام اہم اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز حاصل کر سکتے ہیں۔