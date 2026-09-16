ای پی ایف او کی اجرت کی حد 15،000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی، 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ پہنچنے کی توقع
مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک بریفنگ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔
Published : September 16, 2026 at 6:50 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے بدھ کو محنت کش طبقے کے مفاد میں ایک اہم اور تاریخی فیصلہ لیا۔ حکومت نے ایمپلائیز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے تحت لازمی کوریج کے لیے ماہانہ تنخواہ کی حد کو 15,000روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے فی ماہ کرنے کی تجویز کو منظوری دی۔ اس اقدام سے ملک میں تقریباً 51 لاکھ اضافی ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچنے اور ان کا سماجی تحفظ کا احاطہ مضبوط ہونے کی توقع ہے۔
وشوکرما جینتی سے نیا اصول لاگو کیا جائے گا: مرکزی وزیر
مرکزی وزیر برائے محنت و روزگار ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے اس فیصلے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ای پی ایف او کی تنخواہ کی حد پہلے 15,000 روپے تھی جسے اب بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی سیکٹر میں موجودہ اوسط تنخواہ تقریباً 23,000 روپے ہے، جس سے یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ مرکزی وزیر نے اعلان کیا کہ 25,000 تنخواہ کی اس نئی حد کو 17 ستمبر، وشوکرما جینتی سے ملک بھر میں لاگو کیا جائے گا، جس سے نجی شعبے کی افرادی قوت کے ایک بڑے حصے کو براہ راست سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کے تحت لایا جائے گا۔
EPFO wage ceiling was Rs 15000, now this wage ceiling has increased to Rs 25,000. In private sector average salary is Rs 23,000. From Vishwakarma Jayanti (17 September) wage ceiling of Rs 25,000 will be implemented: Union Minister Mansukh Mandaviya— ANI (@ANI) September 16, 2026
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اس فیصلے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
موجودہ قوانین کے تحت، اگر کوئی نیا ملازم 15,000 روپے سے زیادہ کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ نوکری شروع کرتا ہے، تو انہیں ای پی ایف فوائد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے متوسط طبقے کا ایک اہم حصہ پراویڈنٹ فنڈ، پنشن اور مفت انشورنس کے دائرہ کار سے باہر رہ جاتا تھا۔ اب، اس حد کو بڑھا کر 25,000 روپے کرنے سے، 15,000 روپے سے 25,000 روپے کی اجرت کے خطوط میں لاکھوں ملازمین قانونی طور پر سماجی تحفظ کے تحت آئیں گے۔ اس سے نہ صرف ملازمین کی بچت میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے گا۔
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " a major decision has been taken for employees working in industries across the country. regarding the provident fund (pf) rules, there was previously a wage ceiling of rs 15,000. this ceiling has now been raised to a monthly… pic.twitter.com/H47PBIL8jn— ANI (@ANI) September 16, 2026
ملازمین کو یہ اہم فوائد ملیں گے
بڑا پنشن اور پی ایف فنڈز: نئے نظام کے ساتھ، اہل ملازمین کو ان کے ای پی ایف اکاؤنٹس میں ماہانہ زیادہ جمع حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ، ملازمین کی پنشن سکیم (ای پی ایس) کے تحت ماہانہ پنشن کی رقم میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔
توسیع شدہ انشورنس کوریج: ایمپلائز ڈپازٹ لنکڈ انشورنس اسکیم (ای ڈی ایل آئی) کے تحت فراہم کردہ مفت لائف انشورنس کوریج بھی ای پی ایف کی بنیادی تنخواہ سے منسلک ہے۔ تنخواہ کی حد میں اضافے کے ساتھ، ملازمین کو اب پہلے سے زیادہ انشورنس کوریج ملے گی۔
آخری تبدیلی 2014 میں ہوئی تھی
اس ای پی ایف او تنخواہ کی حد میں آخری بار ستمبر 2014 میں نظر ثانی کی گئی تھی، جب اسے 6,500 روپے سے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 12 سالوں میں ملک میں اوسط تنخواہ اور مہنگائی دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس نئے حکومتی فیصلے کا مقصد بدلتے ہوئے معاشی ماحول، بڑھتی ہوئی اجرت اور رسمی ملازمت کی توسیع کو مدنظر رکھتے ہوئے قواعد کو مزید عملی بنانا ہے۔
حکومت اور کمپنیوں پر مالی اثرات
اس فیصلے سے مرکزی حکومت کے سالانہ اخراجات میں موجودہ 10,250 کروڑ روپے سے بڑھ کر 11,339 کروڑ روپے ہونے کی امید ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں اسکیم پر کل اخراجات 56,696 کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، آجروں کے قانونی اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ اب انہیں 25,000 روپے تک کمانے والے ملازمین کے لیے لازمی طور پر 12 فیصد کا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے کمپنیوں میں ملازمین کی برقراری کی شرح میں بہتری آئے گی اور افرادی قوت مزید مستحکم ہو گی۔
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