دو مارچ لاکھوں پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ایک خاص دن ہے! کیا اس بار شرح سود 8.25 فیصد سے زیادہ ہوگی؟
2 مارچ کو ہونے والی ای پی ایف اوکی میٹنگ میں 8.25 فیصد شرح سود اورمالی سال 2026 کے لیے کلیم سیٹلمنٹ ریفارمزپرفیصلہ ممکن ہے۔
Published : February 20, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: مارچ کا مہینہ ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے لاکھوں صارفین کے لیے اہم ہونے والا ہے۔ 2 مارچ 2026 کو سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایک اہم میٹنگ، ای پی ایف او کی فیصلہ سازی کے اعلیٰ ترین ادارے کا شیڈول ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت مرکزی وزیرامپلائیمینٹ منسکھ مانڈویہ کریں گے۔ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پی ایف کی شرح سود میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔
کیا شرح سود بڑھے گی؟
بزنس ٹوڈے کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، ای پی ایف او فی الحال 8.25 فیصد کی شرح سود پیش کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تنظیم اس بار بھی اس شرح کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو یہ لگاتار تیسرا سال ہو گا جب کھاتہ داروں کو ان کی جمع کردہ رقم پر 8.25% ریٹرن ملے گا۔ ای پی ایف او کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے درمیان اپنے اراکین کے لیے مستحکم آمدنی کو یقینی بنانا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنظیم کے پاس اس شرح کو برقرار رکھنے کے لیے کافی اضافی رقم موجود ہے۔
واپسی اور دعووں کے تصفیہ پر زور
2 مارچ کو ہونے والی اس میٹنگ کا ایجنڈا صرف شرح سود تک محدود نہیں ہے۔ بورڈ ممبران کے لیے لین دین کو مزید ہموار بنانے کے لیے تکنیکی بہتری پر بھی بات ہونے کا امکان ہے۔ اس میں ای پی ایف او کی آفیشل ویب سائٹ کو اپ گریڈ کرنا، واپسی کے عمل کو تیز کرنا، اور دعوے کے تصفیہ کے اوقات کو کم کرنا شامل ہے۔ گزشتہ سال 15 اکتوبر کو ہونے والی میٹنگ میں واپسی کے قوانین کو آسان بنانے کے لیے کئی بڑے اصلاحات بھی کئے گئے۔
مزید پڑھیں: آئی ایم ایف کی بھارت کو بڑی وارننگ! اخراجات کو کنٹرول کرنے کا دیا مشورہ، جانیے کیا ہوگا اس کا اثر
مستقبل کے چیلنجز
جبکہ موجودہ مالی سال مستحکم دکھائی دے رہا ہے، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ای پی ایف او کو آنے والے سالوں میں اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر روایتی سرمایہ کاری سے آمدنی میں کمی آتی ہے، تو مستقبل کی واپسی دباؤ میں ہو سکتی ہے۔ بورڈ ممبران کو طویل مدت میں بہتر منافع فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے نئے اختیارات پر بھی غور کر سکتا ہے۔