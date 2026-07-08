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بڑی خبر: چونتیس کروڑ ملازمین کی لگی لاٹری! پندرہ جولائی تک پی ایف اکاؤنٹس میں آئے گا 8.25 فیصد سود کا پیسہ

ای پی ایف او 15 جولائی تک 34 کروڑ کھاتوں میں 8.25 فیصد کی شرح سے 1.44 لاکھ کروڑ روپے سود آٹو کریڈٹ کرے گا۔

پندرہ جولائی تک پی ایف اکاؤنٹس میں آئے گا 8.25 فیصد سود کا پیسہ
پندرہ جولائی تک پی ایف اکاؤنٹس میں آئے گا 8.25 فیصد سود کا پیسہ (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 2:07 PM IST

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نئی دہلی: ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) مالی سال 2025-26 کے لیے 8.25 فیصد کی شرح سے سود منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار اس پورے عمل کو ایک نئے سنٹرلائزڈ آئی ٹی سسٹم کے ذریعے آٹو پروسیس کیا جا رہا ہے۔

محکمہ کسی بھی اکاؤنٹ میں غلط کریڈٹس کو روکنے کے لیے سخت فیلڈ ویریفکیشن کر رہا ہے۔ ایک بار تصدیق مکمل ہونے کے بعد، 15 جولائی سال 2026 تک ملک بھر میں تقریباً 34 کروڑ ای پی ایف اکاؤنٹس میں 1.44 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع ہو جائے گی۔

اس بڑے سافٹ ویئر اپ گریڈ کی وجہ سے، کلیم سیٹلمنٹ میں فی الحال کچھ اضافی وقت لگ رہا ہے۔ سبسکرائبرز 15 جولائی کے بعد امنگ ایپ یا آفیشل ای پی ایف او پاس بک پورٹل پر اپنا اپ ڈیٹ بیلنس چیک کر سکیں گے۔

خبر اپڈیٹ کی جا رہی ہے۔۔۔۔

TAGGED:

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PF INTEREST RATE 2025 26
ای پی ایف سود کا پیسہ
EPF INTEREST CREDIT DATE 2026

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