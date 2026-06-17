نجی پی ایف ٹرسٹ چلانے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن؛ ملازمین کو ملے یہ چار بڑے حقوق
EPFO نجی پی ایف ٹرسٹ ملازمین کے لیے مکمل تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ ڈیجیٹل پاس بک، پنشن کے فوائد، دیگر سخت قوانین نافذ ہوئے۔
Published : June 17, 2026 at 12:09 PM IST
حیدرآباد: ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے نجی اور سرکاری کمپنیوں کے زیر انتظام پرائیویٹ پی ایف ٹرسٹس کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ ای پی ایف او نے واضح کیا ہے کہ ان پرائیویٹ ٹرسٹ کے تحت آنے والے ملازمین کے حقوق کسی بھی طرح سے ای پی ایف او کے باقاعدہ ممبران سے کم نہیں ہیں۔ حکومت کا بنیادی مقصد ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی بچت کو مالی خطرات سے بچانا اور پی ایف سسٹم میں شفافیت لانا ہے۔
ملازمین کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟
قواعد کے مطابق، جب بھی کوئی ملازم کسی ایسی کمپنی میں شامل ہوتا ہے جو اپنا پی ایف اعتماد برقرار رکھتی ہے، تو اسے فوری طور پر ایک ای پی ایف اکاؤنٹ نمبر تفویض کرنا اور اسے اپنے یونیورسل اکاؤنٹ نمبر (UAN) سے لنک کرنا لازمی ہے۔ ملازم کی تنخواہ سے کاٹا گیا 12% PF کا حصہ براہ راست کمپنی کے نجی ٹرسٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔
آجر کے 12% حصص میں سے، 8.33% EPFO کے مرکزی پنشن اکاؤنٹ (EPS-95) میں جاتا ہے، جبکہ باقی 3.67% کمپنی کے نجی ٹرسٹ اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ملازم پنشن اسکیم کے لیے اہل نہیں ہے، تو آجر کا پورا 12% حصہ ٹرسٹ کے پی ایف اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔
کمپنیوں کے لیے لازمی تعمیل:
قواعد کی نمائش: تمام کمپنیوں کو اپنے پی ایف ٹرسٹ رولز کی ایک کاپی دفتر کے نوٹس بورڈ پر آویزاں کرنی چاہیے تاکہ ملازمین انہیں آسانی سے پڑھ سکیں۔
ترامیم کا فائدہ: اگر ای پی ایف او ملازمین کے مفاد میں اپنے قواعد یا اسکیموں میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، تو وہ فوائد خود بخود نجی پی ایف ٹرسٹ کے اراکین پر بھی لاگو ہوں گے۔
شفافیت اور ڈیجیٹل پاس بکس: کمپنیوں کو ملازمین کو کمپیوٹر اسکرین پر اپنے پی ایف اکاؤنٹ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا چاہیے۔ مزید برآں، مالی سال کے اختتام پر تمام ملازمین کو مفت پی ایف پاس بک فراہم کرنا لازمی ہے۔ بروقت ادائیگی: بیماری، تعلیم، شادی، یا گھر کی خریداری جیسی وجوہات کی بنا پر پیشگی پی ایف نکالنے جیسے عمل، نیز ملازمتیں بدلنے پر فنڈ کی منتقلی، مقررہ مدت کے اندر مکمل ہونی چاہیے۔
شرح سود پر کیپ
پرائیویٹ پی ایف ٹرسٹوں کو اب ای پی ایف او کی طرف سے اعلان کردہ سالانہ شرح سے زیادہ سود کی پیشکش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے، کچھ چھوٹے ٹرسٹ ممبران کو زیادہ شرح سود پر آمادہ کرکے فنڈز کو خطرے میں ڈالتے تھے، اس طرح ملازمین کے پیسے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔
اگر حقوق سے انکار کیا جائے تو کہاں شکایت کی جائے۔
ای پی ایف او نے واضح کیا ہے کہ نجی پی ایف ٹرسٹ کا مقصد ملازمین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اگر کوئی ملازم یہ حقوق یا فوائد حاصل نہیں کر رہا ہے، تو اسے پہلے اپنے آجر یا ٹرسٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے پاس شکایت درج کرانی چاہیے۔ اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا ہے، تو ملازم براہ راست علاقائی پروویڈنٹ فنڈ کمشنر کو ای میل کر سکتا ہے یا EPFO کے آفیشل گریونس پورٹل (EPFiGMS) پر شکایت درج کر سکتا ہے۔